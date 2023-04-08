ABB'den deprem bölgesinde çalışan Ankara İtfaiyesi personeline takdir belgesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Ankara İtfaiyesi personeline takdir belgesi verdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Yavaş'ın, düzenlenen törenle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeline takdir belgesi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmasına yerilen Yavaş, görevi devraldıklarında itfaiyenin yaş ortalamasının yüksek, araç sayısının da oldukça az olduğunu belirterek, "En acil işlerden birisi, çünkü insan hayatı söz konusu hemen hem itfaiyenin araçlarını yenilemek hem de personeli gençleştirmek için çalışmalar yaptık. Çok çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız iş gerçekten çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Sayımızı daha da artırmamız lazım. Bu da itfaiyenin öncülüğünde olacak. Dışarıdan gönüllüler oluşturmak suretiyle ekibi 4-5 binlere çıkarmamız gerekiyor. Biz de ayrıca tecrübeler kazandık. Bunların hepsinin raporlaştırılması lazım. ASKİ ile beraber bir sonuç raporu hazırlayın. Bu rapora göre çalışmaya katılanlar, gördükleri eksiklikleri, hataları anlatsınlar çünkü buradan giden kamyonlar, iş makineleri, yardımlar şehirlere giremedi." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgelerinin tekrar ayağa kaldırılması için de çalışmaların yürütüldüğüne değinen Yavaş, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, ABB'nin göğsünü kabarttınız. Kahramanmaraş'ta 15-20 gün kaldım. Yine gideceğiz. Her gittiğimizde orada itfaiye arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan bahsediliyor. Oranın da tekrar ayağa kalkması için çalışmalarımız sürüyor. Yaptığınız çalışmalardan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, tebrik ediyorum. Gerçekten gururlandırdınız, canlarınızı tehlikeye attınız."