99 Yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Karabulut Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 99 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Karabulut, askeri törenle defnedildi. Törene katılanlar arasında Aliağa Kaymakamı ve askeri erkan yer aldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 99 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Karabulut, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden Kore gazisi Mehmet Karabulut için Aliağa'da askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, askeri ve sivil erkan ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabut, tören mangası eşliğinde Aliağa Kültür Merkezi Cemevi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende cemaatten helallik alınmasının ardından Kore gazisi, şehir mezarlığında gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
