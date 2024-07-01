98. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra denize açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı'ndan Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Yalçın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Ulu Önder Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği en büyük değerlerden biri olduğunu vurguladı. Yalçın, "Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük savaşı sonrası, ülkemiz Cumhuriyet ile aydınlanma çağına girmiştir. Bu süreçte, zenginliğimizin ülkemiz insanı tarafından değerlendirilmesi için çalışılmıştır. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Yasası bu adımlardan biridir. 19 Nisan 1926'da kabul edilen "Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye ve limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun" ile Türk liman ve iskeleleri arasında taşımacılık Türk bayrağı taşıyan gemilere verilmiş, ayrıca balıkçılık, limancılık, kurtarma gibi hizmetler Türk vatandaşlarına bırakılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan kabotaj hakkı, Türk denizciliğine ulusal bir kimlik kazandırmış ve Türk Deniz Ticareti'nde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Denizler, iletişim, kültür, ekonomi, ticaret ve bilimin yayılış kaynaklarından biridir. Bu nedenle, milli menfaatlerimizi korumak ve dünyaya miras bırakmak için denizciliğe uygun bir strateji belirlemeliyiz. Denizciliğin önemini vurgulamak ve bu bilinci oluşturmak zorundayız. Bu vesile ile Türk tarihimizde denizcilik alanında iz bırakan tüm büyüklerimizi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Denizlerde her daim Türk Bayrağı'nın dalgalanması dileği ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutan Vekili Hava Ulaştırma Albay Alihaddin Özdemir, Bandırma Liman Başkanı Kürşat Ayıldız ve bazı daire müdürleri katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Kutlamalarda sahil güvenlik ekipleri ve protokol üyeleri denize açılarak, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde lokma hayrı gerçekleştirilecek ve balık halinde balık ekmek ikramında bulunulacak. - BALIKESİR