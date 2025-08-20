94 Yaşındaki Ali Gül'ün Uzun Yaşamın Sırrı: Doğal Beslenme ve Keyif Almak

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 1931 doğumlu Ali Gül, uzun yaşam sırlarını canının istediğini yemek, doğal beslenmek ve hayattan keyif almak olarak belirtiyor. 94 yaşına rağmen dinç olan Gül, hayat hikayesini ve beslenme alışkanlıklarını paylaşıyor.

Yozgat'ta 94 yaşındaki Gül ilerleyen yaşına rağmen dinç yapısıyla görenlere 'maşallah' dedirtiyor. Küçük yaşlardan itibaren çalıştığını çabaladığını ve bu çabalarını da Allah'ın karşılıksız bırakmadığını söyleyen Ali Gül, 'Neyi canım çektiyse yedim' diyor.

"Gece gündüz çalıştım, kimseye muhtaç olmadım"

Ali Gül, evinin çatısında bulunan kekliklerin ve çiçeklerin olduğu yemyeşil bahçesinde vakit geçiriyor. Çiçeklerini düzenli olarak suluyor, bakımlarını yapıyor, etrafı süpürüyor, kuşlarının bakımıyla ilgileniyor. Hayat hikayesinden de söz eden Gül, "Babamın evinden bir kat yatakla ayrıldım. Kendimi ticarete attım. Gece gündüz çalıştım. Kimseye muhtaç olmadım. Neye uzandıysam Allah bana dört dörtlük kuvvet verdi. Hiç zarar etmedim" dedi.

"Tereyağ, kaymak yerim. Yoğurtsuz yemek yemem"

Canının istediği her şeyi yediğini söyleyen Gül, "Tereyağ, kaymak yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Dünyada ne iyiyse onu yedim. El alem başka şey yerken ben kuzu yedim. En kıymetli yemekleri yedim. Yaşamamın şansı bu. Şimdi olsa İskender kebabı yerim. Paça çorbası içerim. Kimseye muhtaç olmuyorum. Cenabı Allah bana her şeyi dört dörtlük vermiş, inkar edersem gözüme durur. Bu bahçemi ben aşağı yukarı 35 sene önce yaptım. Allah akıl fikir verdi bu terası kurdum. Çocuklarımı da yetiştirdim, kimseye muhtaç etmedim. Anneleri öleli 4 sene oluyor. Çocuklarım yanıma gelsinler" ifadelerini kullandı.

Ali Gül'ün yeğeni olan Yusuf Gül ise "Amcamın yaşadığı hayat çok güzeldir ve düzgündür. Bol yer bol içer. Kendisini esirgemez. Organik beslenir. Yoğurt, süt, ayran, bal, tereyağı yer. Her sebze meyveyi yer. Ticaretle uğraştı hiç zarar etmedi" şeklinde konuştu. - YOZGAT

