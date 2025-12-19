Umre ziyareti sonrası Vali Çiftçi'ye ziyaret

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Zemzem Dağcı, umre sonrası Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, daha önce İspir ilçe ziyareti kapsamında Taşbaşı Mahallesi'nde ikamet eden, oğlu ve geliniyle birlikte hayatını sürdüren 93 yaşındaki Zemzem Dağcı nineyi evinde ziyaret etmiş; kendisine umre ziyareti sözü vermişti.

Umre ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşayan Zemzem Nine, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, Zemzem Ninenin ibadetinin kabul olmasını temenni ederek sağlık ve afiyet dileklerinde bulundu. - ERZURUM