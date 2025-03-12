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90 Yaşındaki Nazife Doğan, Aşevinde İhtiyaç Sahipleri İçin Gönüllü Çalışıyor

90 Yaşındaki Nazife Doğan, Aşevinde İhtiyaç Sahipleri İçin Gönüllü Çalışıyor
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Gaziantep'te, Osmanlı Camii'ndeki aşevinde gönüllü olarak ihtiyaç sahibi aileler için yemek hazırlayan 90 yaşındaki Nazife Doğan, Ramazan'ın paylaşma ruhunu yaşatıyor. Her gün aşevine gelerek genç gönüllülere yardımcı olan Nazife Doğan, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacının karşılandığı cami aşevinde gönüllü çalışan 90 yaşındaki Nazife Doğan, ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey ilçesinin 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camii'ndeki aşevinde bir araya gelen gönüllü kadınlarla birlikte yemek hazırlayan Nazife Doğan, bu örnek davranışıyla Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatıyor. Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacının karşılandığı aşevinde ilerlemiş yaşına rağmen gönüllü olarak hizmette bulunan Nazife Doğan, günlük olarak aşevine gelerek aşevinde gönüllü yemek hazırlayan kadınlara yardım ediyor. Yemek hazırlama aşamalarında çocukları ve torunları yaşındaki kadınlarla birlikte gönüllü olarak gücü nispetince çalışan Nazife Doğan, iftar saatine kadar aşevinden ayrılmıyor. İhtiyaç sahiplerine, yetim ve öksüzlere yardım etmeyi çok seven Nazife Doğan, iftar saatine kadar aşevinde gönüllü yemek hazırlayan kadınlarla birlikte Ramazan'ın bereketini paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Aşevinde gönüllü çalışan kadınlarla birlikte her gün aşevine gelen Nazife Doğan, gün boyu gönüllü olarak aşevinde yardıma muhtaçlara yemek yapıyor.

Aşevindeki kadınların, "Sen yaşlısın, biz senin yerine de hizmet ediyoruz" demelerine rağmen aşevine gelerek kadınlara yardım edem Nazife Doğan, ömrünün sonuna kadar bütün gücüyle hizmet etmek istediğini söyledi.

Aşevi gönüllülerinden Rabia Aslan, "Nazife teyzemiz her gün buraya yemek yaparken yardıma geliyor. Biz kendisine, 'gelme' desek de 'kızım evde duramıyorum, buraya gelmeden yapamıyorum. Ben gelip burada size yardım edeyim, size bir faydam dokunsun' diyor. Nazife teyzemiz 90 yaşında ama her gün aşevine geliyor. Nazife teyzemiz dualarıyla olsun, elinin lezzetiyle olsun bize yardım ediyor. Nazife teyze bize bilmediğimizi de öğretiyor. Biz kendisinde çok memnunuz. Nazife teyze hemen hemen her gün aşevine gelmeye çalışıyor. 'Sen yaşlısın, biz yemek yaparız teyzeciğim' desek de kendisi gelmeyi tercih ediyor. 'Buraya gelmesem hayrım dokunmayacak. Buraya gelince kızım hiç olmazsa sevap kazanıyorum. İhtiyaç sahiplerine yardımım dokunsun' diyor. Biz kendisinden çok memnunuz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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