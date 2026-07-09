Kanser tedavisi gören Hülya'nın yeni saçları, Deniz'in fedakarlığıyla hayat buldu

Hatay'da 9 yaşındaki Deniz Güzel, televizyonda kanser tedavisi gören çocukların saçlarını kaybettiğini görünce saçlarını bağışlamaya karar verdi. Deniz'in bağışladığı saçlar, kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden 8 yaşındaki beyin tümörü hastası Hülya Akar için peruk olarak yaptırıldı ve küçük kızın yüzünü yeniden güldürdü.

Kumlu ilçesinde yaşayan Hatice ve Hasan Akar çiftinin 8 yaşındaki kızları Hülya Akar'a, 8 ay önce yapılan muayenede beyin tümörü teşhisi konuldu. Zorlu tedavi sürecinde hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da ameliyat edilen Hülya, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşmaya başladı. Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden Hülya için bu kez anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Televizyonda izlediği kanser tedavisi gören çocukların saçlarını kaybettiğini gören 9 yaşındaki Deniz Güzel, ailesine saçlarını bağışlamak istediğini söyledi. Deniz'in ısrarı üzerine saçları kesilerek Hatay Valiliği Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde peruk haline getirildi. Deniz'in bağışladığı saçlarından hazırlanan peruk, tedavi sürecinde saçlarını kaybeden Hülya Akar'a sürpriz yapılarak takıldı. Yeni saçlarına kavuşan Hülya'nın peruğunu, Deniz Güzel'in annesi taktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çocuklarla birlikte pasta kesip mutlu anı kutladılar.

"Saçlarımı çocuğa bağışladım ve çok güzel hissediyorum"

Kendi saçlarının Hülya'ya umut olduğunu gören Deniz Güzel, "Ben televizyonda gördüm. Anneme sorduğumda kanser hastalarının haftası dedi. Ben anneme, 'Ben kanserlere saçımı bağışlamak istiyorum' dedim. Annem, sen istediğini yap ama biraz düşün dedi. Sonra ben de düşündüm ve anneme ben bağışlamak istiyorum dedim. Saçım kesildi ve peruk yapıldı. Önce büyük çocuğa verilecekti, ben keşke bir küçüğe verelim dedim. Bir küçük çocuk çıktığında çok sevindim. Saçlarımı çocuğa bağışladım ve çok güzel hissediyorum" dedi.

"Kendi benim için saçlarını kesti ve saçlarını bağışladı"

Deniz'in saçlarını kendisine bağışladığı için teşekkür eden Hülya Akar, "Ben çok iyiyim. Denizden çok teşekkür ediyorum. Kendi benim için saçlarını kesti. Saçlarını bağışladı. Denizden çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Kızım saçına tekrar kavuştuğu için çok sevinçli ve onlara çok teşekkür ederim"

Kızının saçlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Hatice Akar, "Kızım saçsızdı. Saçı döküldüğü için bugün Sayın Valimiz haber verdiler. Sürpriz yapmak istediler. Kızım saçına tekrar kavuştuğu için çok sevinçli. Onlara çok teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun, kızımı sevindirdiler. Onlar kızıma çok fedakarlık yaptı. Allah kendilerine acı göstermesin. Rabb'im kendine zarar vermesin. Kızımı çok sevindirdiler ve Allah kendilerini de sevindirsin" dedi.

"Deniz kızımızın yaşı küçük ama gönlü çok büyük tüm insanlara ders verecek insani davranışı gerçekten bizi çok duygulandırdı"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hatay Valiliği Engelli Sosyal Girişimcilik merkezimizde bugün anlamlı bir program için bir araya geldik. Deniz kızımız, televizyonda farkındalık etkinliklerini izlerken annesine bu çocukların neden saçının olmadığını soruyor. Devamında annesi kanser hastalığından dolayı çocukların saç kaybı yaşadığını ifade ediyor. Deniz kızımızda tedavi gören ve saçlarını kaybetmiş kızlarımızdan bir tanesine saçını bağışlamak istiyor. Birkaç gün geçtikten sonra ısrarla bu deniz kızımız, saçlarını saç kaybı yaşamış olan bir kanser hastası kız çocuğuna bağışlamak istediğini ısrarla söyleyince bizlere müracaat ettiler. Bizler de Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezimizde Deniz kızımızın, o güzelim saçlarının bir kısmını kestirip buradaki kuaförlük bölümümüzde bir peruk yaptırarak 8 yaşında beyin kanseri tedavisi gören Hülya kızımıza verdik. Bugün biz peruk takma etkinliğini de burada bir araya geldik. Şimdi çocuklarımızın bizler neler yaşadığını bilemeyiz ama burada özellikle Deniz kızımızın yaşı küçük ama gönlü çok büyük tüm insanlara ders verecek insani davranışı gerçekten bizi çok duygulandırdı. Diğer taraftan da daha çok küçük yaşlarda saçlarını kaybetmiş, saç özlemi çeken ve tedavisi devam eden Hülya kızımızın da bugün de, saçlarına kavuşmuş olması onun muhakkak iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı