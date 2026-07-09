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Otoyoldaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu

Otoyoldaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
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Bolu Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bariyerlere ve tabelaya çarpması sonucu ağır yaralanan Beyazıt Sürmeli hastanede hayatını kaybetti. Kazada 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının tedavisi sürüyor.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde meydana gelen kazada ağır yaralanan 4 kişiden Beyazıt Sürmeli (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, önce bariyerlere ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada şoför ile birlikte 4'ü ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Beyazıt Sürmeli, kurtarılamadı. Kazada yaralanan 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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