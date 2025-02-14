İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

Cimbom'a Hollanda'da soğuk duş

89 Yaşındaki Hanım Demir'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

89 Yaşındaki Hanım Demir'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Kaymakam Emirhan Arıkan, hayatında hiç doğum günü kutlaması yapılmamış 89 yaşındaki Hanım Demir için sürpriz bir kutlama düzenledi. Kaymakam, Demir'i evinde ziyaret ederek doğum günü pastası ve hediyelerle karşılaştı, bu özel anı büyük bir sevinçle kutladılar.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hane ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, hayatında doğum gününün hiç kutlanmadığını öğrendiği 89 yaşındaki Hanım Demir'e sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları kapsamında sık sık hane ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Emirhan Arıkan, Hanım Demir'i de belirli aralıklarla evinde ziyaret ederek yalnız hissetmemesi için yanında olmaya çalışıyor. Daha önce de kendisine çeşitli yardımlarda bulunan Kaymakam Arıkan, bu kez 89 yaşındaki Hanım Demir'in hayatında doğum gününün hiç kutlanmadığını öğrenince ona anlamlı bir sürpriz yapmak için harekete geçti.

Kaymakam Arıkan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Hanbaba ve vakıf çalışanlarıyla birlikte Hanım Demir'i Adnan Menderes Mahallesi'ndeki mütevazı evinde ziyaret etti. Ellerinde doğum günü pastası ve hediyelerle karşısına çıkan Kaymakam Arıkan'ı gören Hanım Demir, mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Üzerinde mumların olduğu doğum günü pastasını gören Hanım Demir, önce şaşırdı, ardından mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Kaymakam Arıkan'ın kendisi için hazırladığı bu özel anı büyük bir heyecanla karşılayan Hanım Demir, pastanın üzerindeki mumları üfledi. Kaymakam Arıkan ve beraberindekiler, Hanım teyzenin bu anlamlı gününe eşlik ederek ona yalnız olmadığını hissettirdi.

"Sizler bizim başımızın tacısınız"

Kaymakam Arıkan, Hanım Demir'e doğum günü hediyesini takdim ederken, onun kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Sizler bizim büyüklerimizsiniz, başımızın tacısınız. Sizin gibi değerli büyüklerimizin yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu bize. Bugün Hanım teyzemizin hayatında ilk kez bir doğum günü kutlamasına tanıklık etmek bizler için de çok özel bir anı oldu. Onun mutluluğunu görmek, dualarını almak bizlere en büyük ödüldür" dedi.

Kaymakam Arıkan, ilçede devletin şefkat elini vatandaşlara uzatmaya devam edeceklerini belirterek, bu tür ziyaretlerin süreceğini ifade etti.

Hanım Demir ise Kaymakam Arıkan ve beraberindekilere teşekkür ederek böyle özel bir sürprizle unutulmaz bir gün yaşadığını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
img

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
img

Lübnan'ın İran uçağına iniş izni vermemesi ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef

Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.