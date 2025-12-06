Haberler

86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor
Güncelleme:
Muş'un Kırköy beldesinde ikamet eden 86 yaşındaki Rüstem Balık, geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyememeye başladı. Rüstem dede, bu yüzden 50 yıldır sadece çay ve gofret tüketerek hayatına devam ediyor. Günde iki gofretle yaşamını sürdüren Rüstem dede, "Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum" dedi.

  • Muş'un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık 50 yıldır yalnızca çay ve gofretle besleniyor.
  • Rüstem Balık, mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemiyor.
  • Rüstem Balık, günde iki gofret yiyor ve geceleri sobanın başında oturup çay içiyor.

Muş'un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık 50 yıldır yalnızca çay ve gofretle beslenerek yaşam mücadelesini sürdürüyor. Dört yıl önce eşini kaybeden Balık, kendi el emeğiyle yaptığı evde tek başına hayatına devam ediyor.

SADECE GOFRET YİYOR VE ÇAY İÇİYOR

Yaklaşık yarım asır önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyemeyen Rüstem dede, bu süreçten sonra yalnızca çay ve gofret tüketmeye başladı. Günde iki gofret yiyerek yaşamını sürdüren Balık, günün büyük bölümünü evinde geçiriyor. Yıllardır aynı beslenme düzeniyle sağlığını koruyan Rüstem dede, durumu duyanların ise hayretler içinde kalıyor. Tek başına yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Rüstem Balık, ilerleyen yaşına rağmen çay ve gofretle hayata tutunmaya devam ediyor.

"GECELERİ SOBANIN BAŞINDA OTURUP ÇAY İÇİYORUM"

Mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemediğini söyleyen Balık, yiyebildiği tek şeyin çay ve gofret olduğunu belirterek, "Ben Rüstem Balık. 86 yaşındayım. Askerden geldikten sonra mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemiyorum. Yiyebildiğim tek şey çay ve gofret. Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum" dedi.

"50 YILDIR EKMEK BİLE YEMEMİŞTİR"

Rüstem'in öz yeğeni olduğunu belirten Hüseyin Dinçer, dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini söyleyerek, "Rüstem Balık benim öz dayımdır. 50 seneden beri çay ve gofret dışında hiçbir şey yiyip içmiyor. Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah'ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir" dedi.

"HALA YÜRÜYÜP TIRMANABİLİYOR"

Dinçer, "İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği halde hala yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
