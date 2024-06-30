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82 Yaşındaki Yaşar Aktaş, 4. Kez DGS'ye Girdi

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Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için 3 yıldır Dikey Geçiş Sınavı'nı (DGS) kazanamamasına rağmen pes etmeyen 82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 4. defa sınava girdi. Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hayaliyle mezara kadar okumak isteyen bastonlu Yaşar dedeyi sınav görevlisi, 'Azmine hayranım' sözleriyle karşıladı.

Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için 3 yıldır Dikey Geçiş Sınavı'nı (DGS) kazanamamasına rağmen pes etmeyen 82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 4. defa sınava girdi. Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hayaliyle mezara kadar okumak isteyen bastonlu Yaşar dedeyi sınav görevlisi, "Azmine hayranım" sözleriyle karşıladı.

Öğrencisi olmak istediği Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını evinden gözleyen evli, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Yaşar Aktaş internetten derslerine çalıştı. Emekli maaşını kira ve evin diğer ihtiyaçları için harcaması dolayısıyla özel ders almaya para ayıramayan Aktaş, Amasya Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslara katıldı. Ardından Amasya Üniversitesi'nde kütüphanenin özel bölümünde torunu yaşındaki matematik öğretmenliği okuyan üniversitelilerden de ders aldı.

"İnşallah bu sefer kazanacağım"

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki sınav salonunun girişine ilk gelenler arasında olan Aktaş, "Bu sınava 4. girişim. İnşallah bu sefer kazanacağım. Çok çalıştım" dedi. İlkokul diplomasına mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine ulaşamayan ve 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren emekli elektrik teknisyeni Aktaş, "Okumak çok güzel bir şey. Ölünceye, mezara kadar okuyacağım" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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