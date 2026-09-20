81 ilin katıldığı sosyal yardım toplantısında Bilecik'in performansı değerlendirildi

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Bilecik'te ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım çalışmalarının etkinliği ve yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 'İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Performans Karnesi Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıda, il ve ilçelerde yürütülen sosyal yardım hizmetlerinin etkinliği, vatandaşlara sunulan desteklerin değerlendirilmesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmalarına ilişkin konular ele alındı.

Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın yanı sıra 80 ilin valileri, 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı