Müteahhidin kaçtığı öne sürülüyor! 80 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda felaket göz göre göre gelmiş

Adana'nın Çukurova ilçesinde henüz sağ çıkanın olmadığı, 80 kişinin cansız bedenine ulaşılan Alpargün Apartmanı'nın 2021 yılı görüntülerinde de duvarlarının çatlak olduğu ortaya çıktı. Binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün oğlu ile birlikte deprem günü apar topar Kıbrıs'a kaçtığı öne sürüldü.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adana'da yapılan tespitlere göre 12 bina yıkıldı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 16 katlı Alpargün Apartmanı da ilk günden arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde ilk müdahale ettiği binalardan biri oldu.

SAĞ ÇIKAN OLMADI

32 dairenin bulunduğu apartmanda henüz sağ çıkan olmadı. 92 kişinin yaşadığı öğrenilen bina enkazında 80 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DUVARLARI ÇATLAKMIŞ

Alpargün Apartmanı'nın depremden önce duvarlarının çatlak olduğu görüldü. Google Maps'te, binanın duvarlarının çatlak olduğu ve sıvandığı görüldü. İhmalin fotoğrafı, felaketin göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı.

MÜTEAHHİDİN KIBRIS'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarladığı belirtildi.

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü.