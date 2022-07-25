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8 yıldır hastalıkla boğuşan Taşkan, donör bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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8 yıldır hastalıkla boğuşan Taşkan, donör bekliyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve 8 yıldır kemik iliği yetmezliği tedavisi gören 16 yaşındaki Umut Can Taşkan için Türk Kızılay Efeler Şubesi Aydınlıları donör olmaya davet etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve 8 yıldır kemik iliği yetmezliği tedavisi gören 16 yaşındaki Umut Can Taşkan için Türk Kızılay Efeler Şubesi Aydınlıları donör olmaya davet etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Umut Can Taşkan Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sekiz yıldır kemik iliği yetmezliği tedavisi görüyor. Kök hücre nakli olması gereken Taşkan için Türkiye'nin her yerinden Kızılay Merkezleri'ne müracaat edilerek üç tüp kan vermek suretiyle donör olunabiliyor. Bu çerçevede Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Taşkan için başlatılan kampanya dahilinde kurulan stantlardan biri de Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak.

26 Temmuz Salı günü saat 17.00-24.00 arasında Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak standa Taşkan'a donör olmak isteyen vatandaşları davet eden Türk Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz, "Yakın bir zaman içerisinde inşallah kardeşimize umut olmak istiyoruz. Tüm Aydınlıları kampanyaya destek vermeye bekliyoruz " dedi. - AYDIN

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