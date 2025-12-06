Haberler

8 yaşındaki tulumcu kendine hayran bıraktı

8 yaşındaki tulumcu kendine hayran bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 8 yaşındaki Ahmet Semih Toraman, tulum sanatıyla küçük yaşta tanışarak kendine hayran bırakan melodiler çalıyor. Babasının desteğiyle bu enstrümana olan ilgisi artan Ahmet Semih, gelecekte başarılı bir tulum sanatçısı olma hayalini kuruyor.

Düzce'de tulum sevgisinin peşinden koşan 8 yaşındaki Ahmet Semih Toraman, çaldığı melodilerle kendine hayran bırakıyor.

Küçük yaşlardan itibaren tulum sesini çok seven Ahmet Semih'in bu enstrümana ilgisi her geçen gün daha da arttı. Geçtiğimiz yıl oğlunun ısrarlarına dayanamayan baba Nedim Toraman, tulum sanatının ilk basamağı olan sipsiyi alarak oğluna hediye etti. Normalinden kısa sürede sipsiyle melodi çıkarmaya başladığı fark edilen Ahmet Semih'e babasının arkadaşı tarafından tulum hediye edildi.

Kendi imkanlarıyla öğrendiği tulumla, Artvin ve Rize yöresine ait müzikleri çalmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl tulum çalmaya başladığını belirten Ahmet Semih Toraman, babası sayesinde tuluma alıştığını belirterek gelecekte iyi bir tulum sanatçısı olmak istediğini söyledi.

Baba Nedim Toraman ise oğlunun tuluma ilgisini fark ettikten sonra bu konuya eğildiklerini belirterek, "Önce bir sipsiyle başladı, biraz zorlandı. Gökhan Alptekin diye bir arkadaşım var tulumcu, o bir tulum hediye etti. İlk zamanlar çok zorlandı, yaklaşık 3 aydır iyi seviyede tulum çalıyor. Düzce'de Gökhan ağabeyini ve Muhammet Bekar ağabeyini çok seviyor, onları takip ediyor" şeklinde konuştu.

Semih'in her yerde tulum çaldığını belirten baba Toraman, "Evde çaldırmıyoruz, komşular çok rahatsız oluyor. Arabaya bindiriyorum Konuralp'in sokaklarında çalıyor, tarlada, bağda, bahçede, her yerde çalıyor. Annesiyle kız kardeşi çok bunaldılar ama sabah akşam tulum çalıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi: 14 araç yandı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.