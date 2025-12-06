8 yaşındaki tulumcu kendine hayran bıraktı

Düzce'de tulum sevgisinin peşinden koşan 8 yaşındaki Ahmet Semih Toraman, çaldığı melodilerle kendine hayran bırakıyor.

Küçük yaşlardan itibaren tulum sesini çok seven Ahmet Semih'in bu enstrümana ilgisi her geçen gün daha da arttı. Geçtiğimiz yıl oğlunun ısrarlarına dayanamayan baba Nedim Toraman, tulum sanatının ilk basamağı olan sipsiyi alarak oğluna hediye etti. Normalinden kısa sürede sipsiyle melodi çıkarmaya başladığı fark edilen Ahmet Semih'e babasının arkadaşı tarafından tulum hediye edildi.

Kendi imkanlarıyla öğrendiği tulumla, Artvin ve Rize yöresine ait müzikleri çalmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl tulum çalmaya başladığını belirten Ahmet Semih Toraman, babası sayesinde tuluma alıştığını belirterek gelecekte iyi bir tulum sanatçısı olmak istediğini söyledi.

Baba Nedim Toraman ise oğlunun tuluma ilgisini fark ettikten sonra bu konuya eğildiklerini belirterek, "Önce bir sipsiyle başladı, biraz zorlandı. Gökhan Alptekin diye bir arkadaşım var tulumcu, o bir tulum hediye etti. İlk zamanlar çok zorlandı, yaklaşık 3 aydır iyi seviyede tulum çalıyor. Düzce'de Gökhan ağabeyini ve Muhammet Bekar ağabeyini çok seviyor, onları takip ediyor" şeklinde konuştu.

Semih'in her yerde tulum çaldığını belirten baba Toraman, "Evde çaldırmıyoruz, komşular çok rahatsız oluyor. Arabaya bindiriyorum Konuralp'in sokaklarında çalıyor, tarlada, bağda, bahçede, her yerde çalıyor. Annesiyle kız kardeşi çok bunaldılar ama sabah akşam tulum çalıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - DÜZCE