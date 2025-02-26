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8.Uluslararası Kalite Ödül Töreni Ümraniye'de düzenlendi

8.Uluslararası Kalite Ödül Töreni Ümraniye'de düzenlendi
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İş dünyasında uluslararası projelere imza atan Crazy Prodüksiyon'un organize ettiği 8. Uluslararası Kalite Ödül Töreni gerçekleştirildi.

İş dünyasında uluslararası projelere imza atan Crazy Prodüksiyon'un organize ettiği 8. Uluslararası Kalite Ödül Töreni gerçekleştirildi. Organizasyona sanat ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

İş dünyasında uluslararası projelere imza atan Crazy Prodüksiyon'un organize ettiği 8. Uluslararası Kalite Ödül Töreni Ümraniye Crowne Plaza Otel'de gerçekleştirildi. Sanat camiasından Ekin Uzunlar, Turan Şahin, Cem Belevi ve Türkiye'nin önde gelen markalarının buluştuğu muhteşem gala gecesinde yılın başarılı havacılık lisesi Yesevi Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, yılın başarılı girişimci işadamı BREW Mood Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Demir, yılın başarılı ortak sağlık güvenlik birimi Oscar Pera Osgb Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Gökdağ, yılın başarılı jeneratör firması Yhd Jeneratör İbrahim Halil Daş, yılın başarılı kentsel dönüşüm uzmanı Güvenka Group Guven Kayacan, organize edilen gecede ödüllerine kavuştu.

Ödül töreni gecesinde konuşan Yesevi Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, " Ülkemizde havacılık alanında otorite olan SHGM tarafından tanınan okul olmak hedefimize tez zamanda ulaştık. Bu bizleri daha da azimli çalışmaya yöneltti. Türk Havacılık tarihine ismini altın harfler ile kazıyan Selçuk Bayraktar Beyin önderliğinde gerçekleşen bütün organizasyonlarda Yesevi Havacılık Okulu hep yerini aldı. TEKNOFEST-TÜBİTAK havacılık ve uzay festivalleri finallerinde sürekli yarışan ekiplerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden akıllı ulaşım alanında ödül alan öğrencilerimizi izlerken ne kadar doğru işler yaptığımızı ve daha iyisini yapmamız gerektiğini hep yol arkadaşlarım ile paylaştım. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Kimsesiz hiç kimse yok herkesin var kimsesi. Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi." sözü ile dua ediyor ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözü ile de aldığımız bu ödülü toprağın kara bağrına düşmüş tüm şehitlerimiz adına alıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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