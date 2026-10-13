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77 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz Bodrum'da toprağa verildi

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77 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz Bodrum'da toprağa verildi
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda teğmen olarak görev yapan 77 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz, Bodrum'da hayatını kaybetti. KOAH hastası olan ve oksijen cihazına bağlı yaşayan Şengöz, Turgutreis Yalı Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Yukarı Akçaalan Mezarlığı'na defnedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Barış Harekatı'nda teğmen olarak görev yapan Hüsnü Şengöz, daha sonra mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalıştı. Bir süre önce KOAH hastalığına yakalanan Şengöz, son dönemlerde nefes darlığı çekmeye başladı. Oksijen cihazına bağlı olarak yaşayan 77 yaşındaki Hüsnü Şengöz, hayata tutunamadı. Şengöz için bugün öğle namazı sonra Turgutreis Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile Bodrumlu gaziler de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüsnü Şengöz Yukarı Akçaalan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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