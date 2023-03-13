71 yaşındaki Ulviye teyze torunlarını gezdirebilmek için ehliyet kursuna yazıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ulviye Hekimoğlu, torunlarını gezdirmek için ehliyet kursuna yazıldı. İlerlemiş yaşına rağmen otomobil kullanmayı öğrenen Hekimoğlu, sınavları kazanıp bir an önce ehliyetine kavuşmanın hayalini kuruyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Ulviye Hekimoğlu 71 yaşında ehliyet kursuna yazıldı. Ulviye teyze, torunlarını gezdirmek için ilerlemiş yaşına rağmen otomobil kullanmayı öğrenmek için ders alıyor. Çocuklarının desteğiyle ehliyete kursuna yazılan Hekimoğlu, kurs eğitmenleri eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

Sürücü Kursu Eğitmeni Serap Hastürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ulviye teyzemiz 71 yaşında bize başvurduğunda 'Eğitimleri alabilir mi ? nasıl olur?' diye tereddütlerimiz vardı. Kurslar başlayınca da güzel bir şekilde eğitimini aldı. İnşallah sınavları da kazanıp hayalini kurduğu ehliyetine kavuşacak" dedi.

Yıllarca sürücü yanında oturduğunu ifade eden Ulviye Hekimoğlu ise "İlk kez torunlarım için sürücü koltuğunda oturmak istedim. Onları gezdirmek için, bu yaşıma rağmen ehliyet kursuna yazıldım. Çocuklarımın ve kurs hocalarımın desteğiyle sınavlara hazır durumdayım. Ehliyet sınavına gireceğim inşallah sınavları kazanıp torunlarımı gezdireceğim" diye konuştu. - ARTVİN