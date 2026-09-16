70 yıllık bisiklet kuşaktan kuşağa kullanılıyor

Erzurum'da yaklaşık 70 yıllık üç tekerlekli bisiklet, kuşaktan kuşağa kullanılmaya devam ediyor. 1957 yılında İstanbul'da üretilen ve yıllar önce babası tarafından satın alınan bisiklet, sahibi Neccar Yavuz Kırküzer'in çocukluğunun ardından 3 oğluna, şimdi ise 7 yaşındaki kızı Zehra Betül Kırküzer'e emanet edildi.

Erzurum'da yaşayan 56 yaşındaki Neccar Yavuz Kırküzer'in çocukluk yıllarından hatıra kalan üç tekerlekli bisiklet, aradan geçen yaklaşık 70 yıla rağmen kullanılmaya devam ediyor. Kırküzer'in babası, Atatürk Üniversitesi'nden tayini çıkan bir öğretim üyesinden yıllar önce satın aldığı bisikleti ailesi uzun süre muhafaza etti. Çocukluk yıllarında baba Yavuz Kırküzer'in de kullandığı bisiklet, daha sonra 3 erkek çocuğunun da sırasıyla binmesiyle aile içerisinde kullanılmaya devam etti.

Metal, tahta ve kauçuk malzemelerden oluşan üç tekerlekli bisiklet, bugün ise Kırküzer'in 7 yaşındaki kızı Zehra Betül tarafından kullanılıyor. Çocukluğundan günümüze kadar korunarak gelen bisiklet, aile için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kuşaklar arasında taşınan bir hatıra niteliği taşıyor.

Bisikletin üretim yılı ve geçmişi hakkında araştırma yapan Kırküzer, bisikletin 1957 yılında İstanbul'da kurulan bir fabrikada üretildiğini ve fabrikanın 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla imal edildiğine dair bilgiye ulaştığını belirtti.

"3 çocuğum bindi, şimdi de kızım biniyor"

Bisikletin 1957 yılında yapıldığını ifade eden Yavuz Kırküzer, "Babam Atatürk Üniversitesi'nde çalışması dolayısıyla oradaki tayini çıkan bir hocadan satın almış. Ben daha çocukken, kullanmadığım zamanlar. Daha sonra saklanmış, sürdüm. Ama bisiklet normalde 1957 yılında yapılmış. Ama bisikletin fabrikasına ulaştım ben; 1927'de İstanbul'da kurulmuş fabrika. 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla bu bisiklet imal edilmiş. Yani bunda, fabrikanın verdiği bilgiye göre 1957 yapımı. Yaklaşık 70 yıllık bir bisiklet. Evet, ben çocukken bindim, mahallede arkadaşlarım da binmişlerdi. Daha sonra ailem tarafından saklandı. Benim 3 erkek çocuğum da sırasıyla bisiklete bindiler. Şimdi de kızımız biniyor bisiklete. Kuşaktan kuşağa biniyorlar. Tabii bizden önce de binmişler. Kuşaktan kuşağa böyle geliyor bisikletimiz. Benim çocukluk bisikletim olması hasebiyle de çocuklarım daha da farklı bir gözle biniyorlar bisiklete" diye konuştu.

"Hem bisikleti hem de babamı çok seviyorum"

Bisikletini çok sevdiğini söyleyen Zehra Betül Kırküzer ise, "Babamın bisikleti. Önce 3 abim bindi, şimdi de ben biniyorum. Hem bisikleti hem de babamı çok seviyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı