7,7 Büyüklüğündeki Deprek 10 İli Vurdu... Sinop'ta da Vatandaşlar Sokağa Döküldü
Yerel Haberler
AFAD’ın şiddetini 7.6, merkez üssünü Kahramanmaraş olarak açıkladığı yeni depremin ardından Sinop'ta da vatandaşlar sokağa çıktı. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
MUSTAFA USTA
Kahramanmaraş merkezli deprem Sinop'ta da hissedildi. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Saat 13: 24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta yerin 5 kilometre altında kaydedilen 7,6 şiddetindeki ikinci büyük sarsıntı, Sinop'ta da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa dökülürken şehir merkezindeki okullarda öğrenciler derslerini yarıda keserek okul bahçesine çıkarıldı. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.