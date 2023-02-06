7,7 Büyüklüğündeki Deprek 10 İli Vurdu... Sinop'ta da Vatandaşlar Sokağa Döküldü Yerel Haberler AFAD’ın şiddetini 7.6, merkez üssünü Kahramanmaraş olarak açıkladığı yeni depremin ardından Sinop'ta da vatandaşlar sokağa çıktı. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. MUSTAFA USTA Kahramanmaraş merkezli deprem Sinop'ta da hissedildi. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 13: 24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ta yerin 5 kilometre altında kaydedilen 7,6 şiddetindeki ikinci büyük sarsıntı, Sinop'ta da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa dökülürken şehir merkezindeki okullarda öğrenciler derslerini yarıda keserek okul bahçesine çıkarıldı. Sinop Şehir Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak: ANKA / Yerel İmam Hatip Liseleri Kahramanmaraş Ömer Can Sinop Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 7,7 Büyüklüğündeki Deprek 10 İli Vurdu... Sinop'ta da Vatandaşlar Sokağa Döküldü - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.