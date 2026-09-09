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69 yaşında çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü

69 yaşında çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü
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Erzurum’un Oltu ilçesi Kaleboğaz Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü şiir tutkusunu kitapla taçlandırdı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Kaleboğaz Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü şiir tutkusunu kitapla taçlandırdı. Kaya, yıllardır hayalini kurduğu "Gönül Dünyasından Şiirler" adlı şiir kitabını yayımladı.

İlkokul mezunu olan Sebahattin Kaya, 14 yaşından itibaren şiir yazmaya başladı. Aradan geçen yıllar içerisinde yaklaşık 500 şiir kaleme alan Kaya, bu eserlerinden 200'ünü bir araya getirerek kitap haline getirdi. Aşk, doğa, sevgi ve güncel olayların yanı sıra hayatın farklı yönlerini şiirlerine yansıtan Kaya, yıllar süren emeğinin kitap olarak okuyucuyla buluşmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çiftçilik yaparak geçimini sürdüren Kaya, "Gönül Dünyasından Şiirler" adlı kitabını yakınlarına ve dostlarına herhangi bir ücret talep etmeden ücretsiz olarak dağıtıyor. Çocukluk hayalini 69 yaşında gerçekleştiren Sebahattin Kaya, şiirlerini kitaplaştırmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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