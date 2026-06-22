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Torun yaşındaki öğrencilerle aynı sıraları paylaştı, 62 yaşında mezun oldu

Torun yaşındaki öğrencilerle aynı sıraları paylaştı, 62 yaşında mezun oldu
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Edirne'nin İpsala ilçesinde 62 yaşındaki Cemile Liman, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak üniversite hayalini gerçekleştirdi. Azmiyle çevresine ilham olan Liman, mezuniyet sevincini genç öğrencilerle paylaştı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Cemile Liman, yıllardır içinde taşıdığı üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü'nü başarıyla tamamlayan Liman, mezuniyet coşkusunu genç öğrencilerle birlikte yaşadı.

Hayalinden vazgeçmedi

Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen eğitim hedefinden vazgeçmeyen Cemile Liman, gençlerle aynı sınıflarda ders gördü, sınavlara girdi ve eğitim sürecini başarıyla tamamladı. Gösterdiği azim ve kararlılıkla çevresindeki birçok kişiye örnek oldu.

Mezuniyet sevincini yaşadı

Mezuniyet töreninde diplomasını alan Liman, ailesi ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu. Yıllar sonra yeniden öğrenci sıralarına dönerek üniversite eğitimini tamamlayan Liman'ın başarısı törene katılanlardan da büyük takdir topladı.

Azmiyle örnek oldu

62 yaşında üniversite diploması alan Cemile Liman'ın hikayesi, eğitim almak isteyen herkese ilham verdi. Liman, azmiyle öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşla sınırlı olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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