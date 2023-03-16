6'lı masanın liderleri İzmir'e geliyor

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'yı oluşturan parti liderleri İzmir'e geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısını, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında yaptı. Toplantının ana gündem maddesi, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'yı oluşturan partilerin liderlerinin İzmir programıydı. Toplantıda alınan kararla Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa liderlerinin katılacağı İzmir İktisat Kongresi Programı öncesinde coşkulu bir karşılamanın hazırlanması kararlaştırıldı.

CHP İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde sürdürülen İktisat Kongresine katılmak üzere kente gelecek Altılı Masa liderlerinin İzmir'de tarihi bir buluşmaya imza atacaklarını söyledi. Yıldız, "İl yönetim kurulumuz, ikinci yüzyılın iktisat kongresine yakışır bir buluşma olması için son hazırlıklarını tamamladı. Kurul gündemimizin ana maddesi de 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İttifak'ın diğer saygı değer liderlerinin İzmir ziyaretlerinin planlanmasıydı. 19 Mart Pazar günü, saat 16.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek İktisat Kongresi'nin beşinci gün programı öncesinde tüm liderleri İzmir halkıyla buluşturacağız. Başta 13.Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm liderler İzmirlilerle bir araya gelecekler. Tarihi İzmir İktisat Kongresi'nde, tarihe not düşülecek bir buluşmaya tanıklık etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Pazar günü saat 16.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi önüne davet ediyoruz" dedi. - İZMİR