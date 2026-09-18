56 yıllık tamirci Çivril’de Yılın Ahisi seçildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde 39. Ahilik Haftası kapsamında ilk kez düzenlenen programda, 56 yıldır ilçede oto tamirciliği yapan Talip Dinç 'Yılın Ahisi' seçildi.

Çivril'de ilk kez düzenlenen Ahilik Haftası programında, Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, güven, yardımlaşma, dayanışma ve meslek ahlakı ele alındı. Programda 1970 yılından bu yana Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olan oto tamircisi Talip Dinç'e, uzun yıllardır sürdürdüğü mesleği, esnaf ve sanatkarlar kültürüne katkısı ve meslek hayatındaki deneyimi dolayısıyla plaket takdim edildi. Dinç, aldığı plaketin Çivril'de uzun yıllardır sürdürdüğü esnaflık kariyerinin en anlamlı simgesi olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı