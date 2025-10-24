Haberler

55 Yaşında Üniversite Hayalini Gerçekleştiren Dede ile Torunu Aynı Üniversitede Eğitim Görüyor

55 Yaşında Üniversite Hayalini Gerçekleştiren Dede ile Torunu Aynı Üniversitede Eğitim Görüyor
Aksaray'da 55 yaşındaki Mehmet Kocagöl, üniversite hayalini gerçekleştirdiği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü eğitiminin 4. yılında, 18 yaşındaki torunu Elif Yıldız ile birlikte aynı üniversitede eğitim alıyor. Dede ve torunu, üniversite hayatını birlikte geçirerek destek oluyor.

Aksaray'da üniversite çağında imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamayıp 55 yaşında üniversite hayalini gerçekleştiren Mehmet Kocagöl, 3 yıldır aldığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü eğitimine 4. yılında aynı üniversitede 18 yaşındaki torunuyla birlikte eğitim öğretim görmeye başladı.

Üniversite çağında maddi imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamayan Mehmet Kocagöl, üniversite hayalini 55 yaşında üniversiteye katılarak gerçekleştirdi. 2022 yılına üniversiteye başlayıp Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü okuyan Kocagöl, eğitiminin 4. yılında torunu olan 18 yaşındaki Elif Yıldız'ın da aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümüne katılmasıyla torunuyla birlikte eğitim öğretim görmeye başladı. Dede ile torun çoğu zaman beraber gelip gittikleri üniversitede birbirlerine de eğitim anlamında destek oluyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Erdem Baysal, kendilerinin de farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Mehmet Kocagöl'ün bulunduğu yaş aralığında üniversite tahsilini gerçekleştiriyor olması bizler için de farklı bir deneyim oldu. Bu yıl torunun da aynı üniversiteye kayıt yaptırmış olması ayrı bir anlam kazandırdı. Hayat boyu öğrenme ve sürekli eğitim mantalitesinin daha somut bir şekilde resmi boyutuyla vücut bulmuş halini temsil ediyor" dedi.

"Üniversite okumak içimde kalan bir ukdeydi"

Gençlik yıllarında imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamayan 58 yaşındaki Mehmet Kocagöl, "Geçmiş zamanda üniversite eğitimi alamamış olduğum için içimde kalan bir ukdeyi sonradan tamamlamaya çalıştım. Çok şükür son sınıfa geldim. Ama buna yeni güzel bir duygu daha eklendi. Torunumla aynı üniversiteye gidiyoruz. Torunum 1. sınıfa bu yıl başladı. Sınavlara hazırlanması, tercih yapması, kayıt esnasında torunumla birlikte istişare olduk. Torunumla mümkün olduğunca birlikte gelip gitmeye çalışıyoruz. Kantinde buluşup çay kahve içiyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlar" diye konuştu.

"Dedemle eğitim öğretim görmek çok güzel"

Dedesiyle birlikte aynı üniversitede okuyan torunu Elif Yıldız ise "Dedemle aynı üniversitede okuyor olmak çok gurur verici bir şey. Dedem okumanın yaşının olmadığını herkese göstermiş oldu. Zamanında herkesin şartlarının el vermediği, herkesin okuyamadığı bir dönemde dedemin de okumaması içinde kalmış bir durumdu. Sonrasında bu şekilde başladı ve şu an dedem 4. sınıf. Tüm notlarıyla, dersleriyle çok düzenli bir öğrenci oldu. Okumanın hiçbir şekilde yaşı yok. Dedem 60 yaşına yaklaştı. Buraya her gün dedemle birlikte gidip gelmeye çalışıyoruz. Kantinde birlikte yiyip içiyoruz. Birlikte istişare ediyoruz. Dedem ile birlikte eğitim öğretim görmek gerçekten çok güzel ve farklı bir duygu. Dedemle çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - AKSARAY

