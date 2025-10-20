Haberler

52 Yıldır Fotoğrafçılık Yapan Ali Adıgüzel, Kasabasına Müzik Müzesi Kurmaya Hazırlanıyor

52 Yıldır Fotoğrafçılık Yapan Ali Adıgüzel, Kasabasına Müzik Müzesi Kurmaya Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir kasabasında 52 yıldır fotoğrafçılık yapan Ali Adıgüzel, kasabanın neredeyse tüm sakinlerinin fotoğraflarını çekerek eşsiz bir arşiv oluşturdu. Şimdi, yıllardır biriktirdiği fotoğrafları sergilemek için bir fotoğraf makinesi müzesi açmayı planlıyor.

Isparta'da 52 yıldır fotoğrafçılık yapan adam, doğduğu kasabanın neredeyse tüm sakinlerinin fotoğraflarını çekip arşivledi. Elinden düşürmediği fotoğraf makinesiyle hayatını mesleğine adayan fotoğrafçı, yaklaşık 7 bin nüfuslu kasabada bebeklikten yetişkinliğe uzanan on binlerce kareyi biriktirdi. Arşivinde bir kişinin 1 yaşından 50 yaşına kadar çekilmiş tüm fotoğraflarının bulunduğunu söyleyen adam, şimdi bir fotoğraf makinesi müzesi kurmaya hazırlanıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir kasabasında doğan 63 yaşındaki Ali Adıgüzel, 52 yıldır Isparta'da bulunan aynı fotoğrafhanede mesleğini sürdürüyor. Çocuk yaşta başladığı fotoğrafçılığı yaşam biçimine dönüştüren Adıgüzel, kasabanın hemen her bireyinin fotoğrafını çekerek yıllar içinde eşsiz bir arşiv oluşturdu. Yaklaşık 7 bin nüfuslu kasabada, bebeklikten yetişkinliğe kadar uzanan on binlerce kareyi biriktiren Adıgüzel'in arşivinde, bir kişinin 1 yaşından 50 yaşına kadar çekilmiş tüm fotoğrafları bulunabiliyor. Yarım asırlık meslek hayatı boyunca yalnızca kasabasının değil, Yeşilçam döneminin ünlü isimlerinin de fotoğraflarını çeken Adıgüzel, bu kareleri yıllardır dükkanında özenle saklıyor.

Hayatını objektifine adadı

Keçiborlu ilçesine bağlı Senir kasabasında dünyaya gelen 63 yaşındaki Ali Adıgüzel, "52 yıldır bu fotoğrafhanede geçen bir yaşam hikayem var. Burası artık gönlümün müzesi haline geldi. Her derdime çare olan iş yerimdeyim. Bu işi yapmazsam yaşayamam. İnsan sadece eşiyle değil, işiyle de evleniyormuş. Allah boynumdan fotoğraf makinemi düşürmesin. Bu dükkanda bazen gülüyorum, bazen de ağlıyorum" dedi.

Yeşilçam tutkusundan sanat dünyasına uzanan dostluklar

Çocukluğundan beri Yeşilçam hayranı olduğunu söyleyen Adıgüzel, "O zamanlar Mahmut Tuncer'in bir şarkısı çok meşhurdu ve her yerde o çalardı. Dinlerken duygulanırdım. Gün geldi, Mahmut abimle tanışmak nasip oldu. Şimdi kendisiyle kardeş gibiyiz, sürekli görüşür, muhabbet ederiz. Onun sayesinde sanat dünyasından birçok insanla tanıştım. Ayrıca her yılım İzmir Fuarı'nda geçerdi, birçok ünlüyle de orada tanıştım" ifadelerini kullanarak tanıştığı her ünlünün fotoğrafını çekip arşivlediğini de belirtti.

Yarım asırlık arşivde kasabanın hafızası onun karesinde saklı

Kasabasındaki hemen hemen her bireyin fotoğrafının kendisinde bulunduğunu belirten Adıgüzel, "Kasabamda fotoğrafı olmayan kimse yoktur. Birisi gelse ve 'Babamın 1 yaşından 50 yaşına kadar olan fotoğraflarını önüme koy' dese, hepsini dizerim. Öyle bir arşivim var. Ailelerin özel günlerinde gelip benden bu fotoğrafları alıp sevdiklerine sürpriz yapabiliyorlar" dedi.

Hayali kasabasına bir fotoğraf makinesi müzesi kazandırmak

Bir fotoğraf makinesi müzesi açmayı planladığını da belirten Adıgüzel, "Önceleri bir sergi açmayı düşünüyordum fakat elimde o kadar çok fotoğraf var ki, hepsi sığmaz. Bu yüzden ilerleyen dönemde kendi kasabama bir fotoğraf makinesi müzesi açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Fotoğrafçılık benim nefesim, hayatımın anlamı"

"Allah'ım, bu fotoğraf makinesini boynumdan düşürmesin" diyen Adıgüzel, "Bu işi yapmazsam yaşayamam. Burada sadece fotoğrafçılık yapmıyorum; burası benim dünyam. Dükkan biraz dağınık ama bu normal, çünkü sürekli arşiv taraması yapıyorum. Gece yatağa yattığımda bile aklıma bir fotoğraf geliyor, 'Bunu paylaşmalıyım, köylülerime ulaştırmalıyım' diyorum. Beni burası avutuyor. İnşallah son nefesime kadar da burada olurum" ifadelerini kullandı.

Mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Adıgüzel, şimdi yıllar içinde biriktirdiği makineleri ve fotoğrafları sergilemek için bir fotoğraf makinesi müzesi kurma hazırlığında. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.