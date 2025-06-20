51 Yaşında Öğrenme Hayalini Gerçekleştirdi

51 Yaşında Öğrenme Hayalini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 51 yaşındaki Elvan Aydoğan, 31 yıl sonra yarım kalan üniversite hayalini başarıyla tamamlayarak bölüm ikincisi oldu. 'Öğrenmenin yaşı yok' diyen Aydoğan, şimdi tarih öğretmeni olma yolunda ilerliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki Elvan Aydoğan, 31 yıl önce yarım kalan üniversite hayalini ikincilikle tamamladı. "Öğrenmenin yaşı yok" diyen Aydoğan, şimdi tarih öğretmeni olma yolunda ilerliyor.

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin 2024-2025 mezuniyet töreninde dikkat çeken bir mezun vardı. Üniversite sınavını yıllar önce kazanmasına rağmen ailesinin şehir dışına göndermek istememesi nedeniyle eğitim hayatına başlayamayan Elvan Aydoğan, tam 31 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi. 2021 yılında 47 yaşında başladığı Tarih Bölümü'nü dört yılda başarıyla tamamladı, üstelik bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Not ortalaması 3.52 olan Aydoğan'ın hikayesi, törenin en çok konuşulan hikayelerinden biri oldu.

"Öğrenmenin yaşı yok, kendime hep güvendim"

Henüz 18 yaşında evlenen Aydoğan, genç yaşta anneliği de tattı, bugün klinik psikolog olan bir kız çocuk yetiştirdi. Kızıyla gurur duyarken, yarım kalan üniversite hayali içinde hep eksiklik olarak kaldı. Bu cesur adımı atmasının kolay olmadığını belirten Aydoğan, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek;

"Bu adımı atmak ciddi anlamda cesaret istiyor, farkındayım. Ama beni motive eden itici güç eşim oldu. Israrı ve biraz da emrivakisiyle sınava girdim ve kazandım" dedi.

Aydoğan, yıllar içinde birçok şey öğrendiğini ancak üniversite eğitiminin bambaşka bir deneyim olduğunu belirterek; "Klişe gibi ama gerçek; öğrenmenin yaşı yoktur. Sivil hayatta edindiğimiz kültürle akademik bilgi birbirinden çok farklı. Kendimdeki potansiyelin hep farkındaydım ve bunu sonunda hayata geçirdim. Bir yıl dinlendikten sonra öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Yıllar sonra bu sıralarda öğrenci oldum, şimdi o sıraların önüne geçmeye hazırım" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti

Beyaz Saray'da kritik zirve! 2 ülke İran'a karşı birleşti
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.