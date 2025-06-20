51 Yaşında Öğrenme Hayalini Gerçekleştirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki Elvan Aydoğan, 31 yıl önce yarım kalan üniversite hayalini ikincilikle tamamladı. "Öğrenmenin yaşı yok" diyen Aydoğan, şimdi tarih öğretmeni olma yolunda ilerliyor.

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin 2024-2025 mezuniyet töreninde dikkat çeken bir mezun vardı. Üniversite sınavını yıllar önce kazanmasına rağmen ailesinin şehir dışına göndermek istememesi nedeniyle eğitim hayatına başlayamayan Elvan Aydoğan, tam 31 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi. 2021 yılında 47 yaşında başladığı Tarih Bölümü'nü dört yılda başarıyla tamamladı, üstelik bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Not ortalaması 3.52 olan Aydoğan'ın hikayesi, törenin en çok konuşulan hikayelerinden biri oldu.

"Öğrenmenin yaşı yok, kendime hep güvendim"

Henüz 18 yaşında evlenen Aydoğan, genç yaşta anneliği de tattı, bugün klinik psikolog olan bir kız çocuk yetiştirdi. Kızıyla gurur duyarken, yarım kalan üniversite hayali içinde hep eksiklik olarak kaldı. Bu cesur adımı atmasının kolay olmadığını belirten Aydoğan, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek;

"Bu adımı atmak ciddi anlamda cesaret istiyor, farkındayım. Ama beni motive eden itici güç eşim oldu. Israrı ve biraz da emrivakisiyle sınava girdim ve kazandım" dedi.

Aydoğan, yıllar içinde birçok şey öğrendiğini ancak üniversite eğitiminin bambaşka bir deneyim olduğunu belirterek; "Klişe gibi ama gerçek; öğrenmenin yaşı yoktur. Sivil hayatta edindiğimiz kültürle akademik bilgi birbirinden çok farklı. Kendimdeki potansiyelin hep farkındaydım ve bunu sonunda hayata geçirdim. Bir yıl dinlendikten sonra öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Yıllar sonra bu sıralarda öğrenci oldum, şimdi o sıraların önüne geçmeye hazırım" dedi. - DENİZLİ