Aydın'da 50 Yaşında Üniversiteyi Birincilikle Bitiren Seda Aslan Tekışık: "İlk Kez Kendi Hayalime Sahip Çıkmayı Öğrendim"

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü'nden okul birincisi olarak mezun olan 50 yaşındaki Seda Can Aslan Tekışık, "Bu okul bana sadece mesleki bilgi kazandırmadı, aynı zamanda kendime verdiğim değeri yeniden hatırlattı. Yıllarca başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymuş bir kadın olarak, ilk kez kendi hayalime sahip çıkmayı öğrendim" dedi.

?Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, düzenlenen törenle yeni mezunlarını uğurladı. Büyük bir coşkuya sahne olan mezuniyet töreninde, Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencisi olan okul birincisi Seda Can Aslan Tekışık, hem diplomasını aldı hem de mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. İlerleyen yaşına ve hayatın getirdiği sorumluluklara rağmen azmederek büyük bir başarıya imza atan Tekışık, törende yaptığı konuşmayla alkışlandı.

?Kürsüye çıkarak dönem arkadaşları ve hocalarına seslenen okul birincisi Tekışık, başarısının uzun ve istikrarlı bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı. Bu süreçte kendisine destek veren öğretim üyelerine teşekkür eden Tekışık, ?"Bu okul bana sadece mesleki bilgi kazandırmadı, aynı zamanda kendime verdiğim değeri yeniden hatırlattı. Yıllarca başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymuş bir kadın olarak, ilk kez kendi hayalime sahip çıkmayı öğrendim. Hayat bazen planladığımız gibi gitmeyebilir; bazen düşeriz, bazen yeniden başlamak zorunda kalırız. Ama başarı, hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde yeniden ayağa kalkabilmektir" diye konuştu.

"OKUMANIN YAŞI YOKTUR"

Okumanın yaşı olmadığına dikkat çeken Tekışık, şunları söyledi:

?"Bu yaşta yeniden öğrenci olma cesaretini gösterebildiysem, bunun temelinde Cumhuriyet'in bizlere sunduğu eğitim ve fırsat eşitliği anlayışı vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma yolunda, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında öğrenmeye, üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Ben 50 yaşındayım. Uzun yıllar, toplumun bize öğrettiği gibi bazı şeylerin bir yaşı olduğuna inandım. Okumanın, yeni bir başlangıç yapmanın, hayal kurmanın belirli zamanlarda kısıtlanması gerektiğini düşündüm. 18 yaşında doğup büyüdüğüm şehirden ayrılıp, üniversite eğitimi için başka bir şehre gitmiştim. Yıllar sonra aynı cesareti yeniden göstererek bir kez daha şehir değiştirdim ve yeniden öğrenci oldum."

"BİR ANDA OKUMAYA KARAR VERDİM"

"Beni buraya getiren motivasyon aslında hep üretmek, hep bir şeyler yapmak istedim. Hiç boş kalmayı seven bir insan olmadım hayatım boyunca" diyen Tekışık, şöyle devam etti:"

"Çalışma hayatıma bir süre ara vermiştim, oğlum üniversiteyi kazanıp evden ayrıldıktan sonra ben de yeni bir şeyler yapmak istedim ve okumak istedim. Hobi olarak yaptığım şeyleri okulda öğrenmek istedim, Dekoratif Sanatlar Bölümü'ne geldim. Buraya gelmeden önce çeşitli sanatlarla uğraşıyordum. Dans kurslarında aktif görevler alıyordum, farklı aktivitelerde bulunuyordum her zaman. Resim olsun, çini, el sanatlarında bulundum. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'na 1993 yılında girmiştim. Fakat o mesleği yapmadım. Dış ticaret alanında çalıştım, farklı alanlarda da tecrübelerim oldu. Bir anda karar verdim, sınava girdim. Evet, üniversite sınavına girmeye karar verdim ve bunu eşimle oğlumla paylaştım, onlar da beni desteklediler."

"HEDEFİM HEM ATÖLYE AÇMAK HEM DE LİSANSIMI TAMAMLAMAK"

Bundan sonraki hedefinin atölye açmak olduğunu dile getiren Tekışık, "Kendi atölyemi kurmak; çini, seramik, mozaik, diğer el sanatları üzerinde dersler vermek istiyorum. Herkese okumayı tavsiye ederim. Hatta ben aslında bir yıl sonra tekrar DGS'ye girip Geleneksel Türk El Sanatları okumayı düşünüyorum, lisansını tamamlamak istiyorum. Nasipse öyle bir niyetim var. Bu yıl hazırlanamadım ama seneye onu da düşünüyorum inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA