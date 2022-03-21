50 öğrenciye ev sıcaklığında barınma desteği

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şehir dışından gelen ve barınacak yer bulamayarak belediyenin öğrenci misafirhanesine yerleşen üniversitelilerle buluştu.

Denizli, Kayseri, Trabzon, Nevşehir, Amasya, Mersin, Aydın, Afyon, İzmir, Konya, Çanakkale ve Aksaray gibi ülkenin farklı noktalarından gelerek Yenimahalle Belediyesi'nin açtığı öğrenci misafirhanesinde konaklayan gençleri ağırlayan Başkan Yaşar, "Belediye olarak Ankara'ya okumaya gelen, ancak barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için konaklama imkanı sağladık. İlk etapta 50 öğrencimizi misafir ediyoruz. Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesinin tek yolu eğitimden geçiyor. Bu süreçte barınma sıkıntısı çeken gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Son dönemde yaşadığımız fiyat artışlarından ve bozuk ekonomiden gençlerimiz olumsuz etkileniyor. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceği ve onlar bu geleceği inşa ederken bizler onların yanında olacağız" şeklinde konuştu.

"Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz"

Gençlerle yakından ilgilenerek tek tek hal hatır soran Yaşar, öğrencilere derslerinde ve eğitim hayatında başarılar diledi. Yaşar, "Türkiye'nin aydınlık günleri görebilmesi sizin kaliteli ve çağdaş eğitim almanızdan, eğitim aldığınız bölümlerde birikimli olarak yetişmenizden geçmektedir. Bu nedenle her ne kadar sıkıntılı bir süreçten geçiyor olsak da eğitiminizden asla ödün vermeyin ve derslerinize çalışmaya devam edin. Türkiye'nin donanımlı ve iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Geleceğimiz için sizlere inancım tam. Biz de bu süreçte yetki çerçevemiz içerisinde size olan desteğimizi sürdürecek, elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız" dedi.

"Fethi Başkan sesimizi duydu"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ziyaretinde bulunan öğrenciler, "Türkiye'nin birçok farklı şehrinden Ankara'ya üniversite okumaya gelen arkadaşlarımız var. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamadık. KYK yurtları yetersiz kaldı. Pandemi sürecinde özellikle özel yurtlarda ve ev kiralarında yaşanan fiyat artışlarından dolayı kalacak yer bulamadık. Fethi Başkanımız bu süreçte sesimizi duydu ve kısa sürede kalabileceğimiz temiz ve güvenli bir ortamı bize oluşturdu. Kendisine öğrencilere sunduğu destekten ötürü teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandılar. - ANKARA