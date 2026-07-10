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Bilecik'te 5 ton plastik kapak 17 tekerlekli sandalyeye dönüştü

Bilecik'te 5 ton plastik kapak 17 tekerlekli sandalyeye dönüştü
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Bilecik'te okullar arası düzenlenen plastik kapak toplama yarışması kapsamında yaklaşık 5 ton kapak toplandı. Geri dönüşümle elde edilen 6 akülü ve 11 manuel olmak üzere 17 tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Vali Faik Oktay Sözer, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bilecik'te okullarda toplanan yaklaşık 5 ton plastik kapak, geri dönüşümle 17 tekerlekli sandalyeye dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Bilecik Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki okullar arasında düzenlenen 'Plastik Kapak Toplama Yarışması' kapsamında temin edilen tekerlekli sandalyeler, düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Düzenlenen teslim törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı. İl genelinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla yaklaşık 5 ton plastik kapak toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan kapaklar karşılığında 6 akülü ve 11 manuel olmak üzere toplam 17 tekerlekli sandalye temin edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Yaklaşık 5 ton plastik kapağın geri dönüşüme kazandırılmasıyla 17 vatandaşımızın hayatına dokunan anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çevreyi korumaya yönelik her adımın toplumsal faydaya dönüşmesi bizler için ayrı bir değer taşıyor. Bu örnek projeye katkı sağlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Program, tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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