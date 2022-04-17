5 bin 500 vatandaş aynı sofrada buluştu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayının ilk sokak iftarında 5 bin 500 vatandaş bir araya geldi.

Çamlıca Mahallesi Tombakzade futbol sahasında düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 5 bin 500 vatandaş paylaşmanın ve bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Burada vatandaşlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çok değerli Çamlıcalı dostlarım öncelikle Ramazanınız hayırlı olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Biliyorsunuz 2010'dan 2018'e kadar 8 yıl sokak iftarları yapmıştık. Burada belki 5-6 kere de kapalı pazarın olduğu yerde yapmıştık. Bu 10 yılda 650 bin kişi Tepebaşı'nın iftar sofrasına oturmuş. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tepebaşı Belediyesi bu konuda son derece deneyimli ve bu işi çok iyi yapabilen bir belediye. İftar sofraları çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bizler iftar sofrasında hem dini vecibelerimizi yerine getiririz hem de dostlarımızla sosyalleşiriz. Pandemiden dolayı yaklaşık iki sene böyle iftar yapamadık. Ama her zaman gönüllerimiz bir bunu biliyor ve hissediyoruz. Ben tekrar size hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Görüşemezsek de bayramınız kutlu olsun" dedi.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı ise ilk sokak iftarının mahallede kurulmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Başkan Ataç'a teşekkür etti. Başkan Ataç, alanda vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Düzenlenen etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de katıldı. - ESKİŞEHİR