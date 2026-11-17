1980 yılında Kıbrıs 1. Komando Taburunda vatani görevlerini yapan ve 46 yıldır dostluklarını sürdüren bir grup asker arkadaşı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle zor günler yaşayan Manavgatlı Bayram Karaca'yı ziyaret etti. Yıllar sonra arkadaşlarını karşısında gören Karaca, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Gençlik yıllarında vatani görevlerini Kıbrıs 1. Komando Taburunda yapan asker arkadaşları, geleneksel buluşmalarını bu yıl Manavgat'ta gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen asker arkadaşları, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'ndeki Uygulama Oteli'nde konakladı.

Kayseri Develi'den Çavuş Mustafa Şengüloğlu, Ankara Haymana'dan Süleyman Çiftçi ve Bekir Yiğit, Çankırı'dan Hüseyin Altun, İstanbul'dan Hasan Parlak, Mersin'den Sait Çelik, Sakarya'dan Yavuz İz, Kırklareli'den İrfan Elmas ve Fevzi Başaran, önceki buluşmaya rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Manavgatlı asker arkadaşları Bayram Karaca'yı ziyaret etti. Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Bayram Karaca, yarım asra yaklaşan dostlarını karşısında görünce duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Karaca, asker arkadaşlarını Oymapınar Barajı'nın üst tarafında bulunan yazlık evinde ağırladı. Karaca, arkadaşlarına mangal ziyafeti vererek hasret giderdi.

"Seneye Sakarya'da buluşacağız"

Asker arkadaşlarından Hasan Parlak, yıllar geçmesine rağmen dostluklarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençliğimizin baharında asker ocağına gittik. Kimimiz evli, kimimiz nişanlıydı. Anadolu'nun birçok bölgesinden arkadaşlarla bir araya geldiğimiz asker ocağını 45 sene sonra hala yad etmenin, o günleri anmanın, arkadaşlarımızla dostane duygularla kucaklaşıp hatıralarımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada Antalya Manavgatlı Bayram Karaca arkadaşımızı rahatsızlığından dolayı ziyaret ettik. Bir önceki toplantıya aramıza katılamamıştı. Onu ziyaret ettiğimiz için çok mutlu olduk. Onun da çok mutlu olduğuna inanıyoruz. Seneye buluşmak dileğiyle bütün arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Selamlar, sevgiler. İnşallah seneye de Sakarya'da olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı