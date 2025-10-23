45 Yıl Sonra Öğretmen Sözünü Tutarak Öğrencisini Duygulandırdı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 45 yıl önce öğrencisine verdiği sözü unutan emekli öğretmen, yıllar sonra o sözü tutarak eski öğrencisini duygulandırdı.

19 Mayıs ilçesinde, öğretmen ile öğrencisi arasında geçen duygusal bir olay, yıllar sonra yeniden hatırlandı. 45 yıl önce birinci sınıf öğrencisine "İlk okumaya geçen öğrencime çıngıraklı kalem hediye edeceğim" sözü veren emekli öğretmen Neşet Balakçı, aradan geçen neredeyse yarım asra rağmen bu sözünü yerine getirdi. O öğrenci ise bugün 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü

olarak görev yapan Ömer Demirkol'du.

Bir çocuk kalbinde kalan ukde

1970'li yılların ortasında Tepeköy İlkokulu'nda eğitim gören küçük Ömer, öğretmeninin verdiği sözü hiç unutmamıştı. Neşet Balakçı, bir gün sınıfta öğrencilerine dönerek, "İlk okumaya geçen öğrencime çıngıraklı bir kalem hediye edeceğim" demişti. Küçük Ömer büyük bir gayretle çalışarak sınıfta ilk okumaya geçen öğrenci oldu ancak o kalem hiçbir zaman gelmedi.

Yıllar sonra o günleri anlatan Demirkol, çocukluk duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Her sabah öğretmenimin eline bakardım, acaba o çıngıraklı kalemi getirdi mi diye. Günler geçti ama o kalem gelmedi. Küçüktüm, bir şey diyemedim. Ama içimde hep bir ukde olarak kaldı."

45 yıl sonra gelen sürpriz

Aradan geçen uzun yılların ardından kader, öğretmen ile öğrencisini yeniden buluşturdu. Ömer Demirkol, öğretmeni Neşet Balakçı'yla karşılaştığında, yıllar önce yaşadığı o anıyı tebessümle paylaştı. Sözünü unuttuğunu fark eden Balakçı ise hem şaşırdı hem de duygulandı. Ardından verdiği sözü tutmak için harekete geçti. Neşet Balakçı, "O yıllardaki gibi bir kalem bulmak kolay değildi" diyerek İstanbul, Ankara ve Samsun'da çıngıraklı kalem aradı. Uzun arayışların ardından Bafra'da aradığı kalemi buldu ve 45 yıl önceki sözünü yerine getirmek üzere öğrencisine ulaştırdı.

"Öğretmenlerin hakkı ödenmez"

O anlarda duygularını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol şöyle konuştu:

"Çok mahcup oldum ama bir o kadar da onur duydum. Düşünün, 45 yıl önce verdiği bir sözü unutmamış. Öğretmenlerin hakkı ödenmez; üzerimizde emekleri, sevgileri, sabırları çoktur. Hocamın bu davranışı bana bunu bir kez daha hatırlattı."

Gözyaşlarını tutamayan Neşet Balakçı ise "Bir öğrencimin kalbinde bu kadar yer etmiş bir sözü unutmuşum. Bunu bilmek hem mahcup etti hem de mutlu etti beni. Ne mutlu bana ki böyle bir öğrencim var" ifadelerini kullandı.

Bir kalemden fazlası

45 yıl sonra verilen o çıngıraklı kalem, artık sadece bir hediye değil; bir öğretmen sözü, bir öğrencinin kalbinde saklı kalan bir anı ve eğitimin insana dokunan yönünün sembolü oldu. Bu anlamlı buluşma, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve öğrencinin kalbinde bıraktığı izlerin ne kadar derin olabileceğini bir kez daha hatırlattı. - SAMSUN