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43 Yaşındaki Polis Memuru Eyüp Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

43 Yaşındaki Polis Memuru Eyüp Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sinop'ta görev yaparken amansız bir hastalıktan dolayı hayatını kaybeden 43 yaşındaki polis memuru Eyüp Yılmaz, Bafra'da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Sinop'ta görev yaparken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden Polis Memuru Eyüp Yılmaz, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bafra ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi Destanlar nüfusuna kayıtlı Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli Eyüp Yılmaz (43), amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Eyüp Yılmaz için baba ocağındaki Çiftlik Camisi'nde tören düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, helallik sonrası öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uluağaç aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Sinop İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tahsin Çimen, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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