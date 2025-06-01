40 yıllık asker arkadaşları Kayseri'de buluştu

40 yıllık asker arkadaşları Kayseri'de buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1985 yılında birlikte askerlik yapan 28 arkadaş, 40 yıl sonra Kayseri'de buluştu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1985 yılında birlikte askerlik yapan 28 arkadaş, 40 yıl sonra Kayseri'de buluştu.

1985 yılında birlikte askerlik yapan ve aradan 40 yıl geçmesine rağmen bağlarını koparmayan asker arkadaşları, düzenledikleri organizasyonla Kayseri'de buluştu. Şehrin tarihi mekanlarını gezen ve askerlik hatıralarını yad eden grup, Kartal Şehitliği'ne de gelerek dualar etti. Büyük fedakarlıklar göstererek 9 yıldır bir araya geldiklerini ifade eden Ahmet Kurt; "Yaklaşık 40 yıl önce Muş Malazgirt 108. Topçu Alayı'nda buradaki arkadaşlarla askerlik yaptık. Her sene bir şehirde arkadaşlarımızla toplanıyoruz ve o şehri geziyoruz. Bugün de Kayseri'ye geldik ve bizim için çok büyük anlam taşıyan bu şehitlikte dua ettik. 9 senedir bir araya geliyoruz, birlik ve beraberliği her zaman yad ediyoruz. Bugün 28 arkadaşımız var, birçok arkadaşımız büyük fedakarlık yaparak buraya geldi. Aynı yemeği yemiş, aynı nöbetleri tutmuş, zaman zaman komutanlardan azar işitmiş olarak hepsini bugün en güzel şekilde yad ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarının olduğunu belirten ve hepsine teşekkürlerini ileten Abdulkadir Uluçay ise "5 yıl sonra ilk defa geliyorum memleketime. Gelen arkadaşlar gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyor. Gaziantep'ten, Belçika'dan gelenler var. 9 sene önce başladık, sadece 2 sene pandemide ara verdik. Bu yedinci buluşmamız. Ömrümüz yeterse bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

40 yıllık asker arkadaşları; gelecek yıl Afyon'da buluşmak üzere sözleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT, DAEŞ'in üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirdi

MİT'ten Pakistan'da nokta operasyon! Özgür Altun, Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia

Gözündeki morluk dikkat çekmişti! Gündem yaratacak yasak aşk iddiası
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.