40 yıldır tuttuğu balıkları not alıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne kaptalığı yapan İsmet Çetin 1982 yılından berri tuttuğu balıkları defterine not alarak hangi balıkların hangi bölgede olduğunu yazıyor.

American Hospital The Bodrum Cup yarışlarına Neptün isimli yelkenli tekneyle katılan The Bodrum Cup'ın ilk yarışçılarından İsmet Çetin, bu yılki yarışları tamamlamanın sevincini yaşıyor. Çetin, "The Bodrum Cup, bizim başlattığımız bu işi canlandırdı. O zamanlar yelken olduğu halde kimse yelken açmazdı. Ben de yelkensiz bir yere gitmezdim, büyük keyif o" dedi.

İsmet Çetin Neptün isimli yelkenli teknesiyle Bodrum cup mücadeleye ortak oldu. Bodrum'un ilk profesyonel dalgıcı ve charter turizminin mucidi duayen denizci İsmet Cengiz aynı zamanda The Bodrum Cup'ın ilk yarışçılarından biri olma unvanını taşıyor. 62 yıldır denizlerde olan İsmet Çetin dalgıçlığının yanı sıra tuttuğu balıkları da 1982 yılından beri bir deftere yazarak not alıyor. Denizin ve mavinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Çetin, "Dalış benim hayatım gibi. Takarım tüpü, dalar çıkartırım. 1982'de nefesle derin bir yere daldım. Çıkarken kalbimde bir şeyler hissettim" diye konuştu. - MUĞLA