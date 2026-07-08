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Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan Sivaslı için diplomatik adımlar atıldı

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan Sivaslı için diplomatik adımlar atıldı
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40 yıl önce umre için gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde hukuki nedenlerle mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın Türkiye'ye dönüşü için AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy çalışma başlattı.

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde mahsur kalan Ali Baybaş'ın geri dönebilmesi için AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy tarafından çalışma başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş (77), umre vazifesi için 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de hukuki bir meseleden dolayı, sınır dışı yasağı getirilince Türkiye'ye dönememişti. Mekke'de mahsur kalan Baybaş, hac vazifesi için Mekke'ye giden bir Türk hacı tarafından fark edilerek gündeme getirilmişti. Baybaş'ın yaşadıkları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaşadığı çeşitli sağlık sorunları yetkilileri harekete geçirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçerek Baybaş'ın Türkiye'ye geri dönebilmesi için çalışma başlattı.

Toy, temaslarının ardından Baybaş ise telefonla görüntülü görüşerek güzel haberi verdi. Toy görüşmede, "Seni ben karşılayacağım burada. Sen üzülme, seni Sivas'a getireceğiz. Sen canını sıkma, merak etme. Ben takipteyim. Sende benim bir babamsın" ifadelerine yer verdi.

Toy'a teşekkür eden Baybaş ise "Sayın Rukiye hanım ben çalışmalarınızı çok takdir ettim, çok ciddiye aldım. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim. Sizin ülkeme dönmem için çalışmalarınızı hiç unutmayacağım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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