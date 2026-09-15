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4 yıldır duyamayan Ayşegül, yeniden duymanın mutluluğunu yaşadı

4 yıldır duyamayan Ayşegül, yeniden duymanın mutluluğunu yaşadı
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Adana’da doğuştan işitme engelli olan 11 yaşındaki Ayşegül Şiş’in yeniden duyabilmesi için gereken biyonik kulak cihazı Yüreğir Kaymakamlığı tarafından alındı.

Adana'da doğuştan işitme engelli olan 11 yaşındaki Ayşegül Şiş'in yeniden duyabilmesi için gereken biyonik kulak cihazı Yüreğir Kaymakamlığı tarafından alındı. Kızının yeniden duymasının mutluluğunu yaşayan anne Ebru Şiş, "Herkesten Allah razı olsun. Kızım cihazına kavuştu. Ayşegül artık duyuyor" dedi.

Abdullah (35) ve Ebru (35) Şiş çiftinin 4 çocuğundan ikisi doğuştan işitme engelli dünyaya geldi. Çiftin çocuklarından Ayşegül, henüz 5 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı oldu. Ancak ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra küçük kız, oyun oynadığı sırada biyonik kulağını kırdı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle cihaz yenilenemeyince Ayşegül, 4 yıl duyamadan yaşamını sürdürdü.

"220 bin liralık maliyet karşılanamadı"

Baba Abdullah Şiş'in yaklaşık 2 yıl önce motosiklet kazası geçirerek yaralanarak çalışamaz hale gelmesiyle gelir kaybı yaşayan aile, ev kirasını ödeyemeyince oturdukları evden çıkarıldı. Bunun üzerine Şiş çifti, çocuklarıyla birlikte kayınbabalarının Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

Aile, yaşadığı tüm bu sıkıntılar arasında Ayşegül'ün yeniden duyabilmesi için gereken biyonik kulak cihazının yaklaşık 220 bin liralık maliyeti de karşılayamadı.

Ailenin çağrısını duyan Yüreğir Kaymakamlığı, Ayşegül'ün tedavisini ve biyonik kulağının satın alımını üstlendi. Gerekli rehabilitasyon süreçlerinin ardından Ayşegül'ün yeniden okuluna döneceği, duyma sorununun günden güne ortadan kalkacağı ifade edildi.

"Kızım cihazına kavuştu"

Gazetecilere konuşan anne Ebru Şiş, kızının 4 senedir işitme cihazı olmadığını söyleyerek, "Maddi sıkıntılardan dolayı işitme cihazı alamıyorduk. Bu nedenle sesimizi duyurmaya çalıştık. Kaymakamlık bize yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Kızım cihazına kavuştu. Ayşegül artık duyuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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