Şuşa, Küresel Medyanın Barış Gündemine Ev Sahipliği Yapacak

Haber : Serdar ÜNSAL

(ŞUŞA) - Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa, 13-14 Temmuz 2026 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gazeteciler, medya yöneticileri, iletişim uzmanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa, 13-14 Temmuz 2026 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gazetecileri, medya yöneticilerini, iletişim uzmanlarını ve uluslararası kuruluş temsilcilerini ağırlayacak. Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı (MEDIA) tarafından düzenlenen 4. Şuşa Küresel Medya Forumu, bu yıl "Medyanın Barışı Teşvik Etme Misyonu: Gerçeği Yeniden Ortaya Çıkarma ve Güveni Yeniden İnşa Etme" temasıyla gerçekleştirilecek.

DÜNYANIN MEDYA TEMSİLCİLERİ ŞUŞA'DA BULUŞACAK

Uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gören foruma, 54 ülkeden yaklaşık 160 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen, iletişim uzmanı ve kamu yetkilisi katılacak. Ayrıca yaklaşık 30 uluslararası haber ajansı, 60'tan fazla önde gelen medya kuruluşu ile 10'a yakın uluslararası kuruluş ve şirket de forumda temsil edilecek.

Savaşlar, dezenformasyon, yapay zeka ve dijital bilgi kirliliğinin küresel güven ortamını tehdit ettiği bir dönemde gerçekleştirilecek forumda, medyanın barışın tesisi, doğru bilginin korunması ve toplumlar arasında güvenin yeniden inşasındaki rolü kapsamlı şekilde ele alınacak.

YOĞUN OTURUM PROGRAMI

İki gün sürecek forum kapsamında panel oturumları, birebir söyleşiler, yan etkinlikler ve uluslararası toplantılar gerçekleştirilecek. Programda; medya perspektifinden barışın inşası ve kamusal söylem, dezenformasyonun barışa etkisi, yapay zeka, görsel hikaye anlatıcılığı ve yeni nesil medya deneyimleri, yıkımdan yeniden doğuş sürecinde medyanın sorumluluğu, medya diplomasisi ve medya okuryazarlığı, yapay zeka çağında sosyal medya ve etik ilkeler, sınır ötesi medya diyaloğu ve uluslararası dayanışma, radyo yayıncılığında yapay zeka ve yeni yayın formatları gibi güncel konular uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

Forum kapsamında ayrıca Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) İcra Kurulu Olağan Toplantısı da AZERTAC ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar forum boyunca medyanın barış süreçlerine katkısı, toplumlar arasında güvenin yeniden tesis edilmesi, dezenformasyonla uluslararası mücadele, dijital platformlarda güvenli bilgi akışı,Yapay zeka çağında medya etiği ve sorumlu gazetecilik, geleceğin habercilik anlayışı başlıklarında görüş alışverişinde bulunacak. Forum sonunda medya kuruluşları arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve dijital çağın sorunlarına yönelik ortak çözüm önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor.

HER YIL FARKLI BİR KÜRESEL TEMA

İlk kez 2022 yılında "Küresel Medya Eğilimleri, Yeni Zorluklar" başlığıyla düzenlenen organizasyonun yıllara göre ana temaları şöyle:

"2022: Küresel Medya Eğilimleri, Yeni Zorluklar"

2023: 4. Sanayi Devrimi Çağında Yeni Medya

2024: Yanlış Bilginin Ortaya Çıkarıcısı: Dezenformasyonla Mücadele

2025: Dijital Dönüşümler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Direncini Güçlendirme

2026: Medyanın Barışı Teşvik Etme Misyonu: Gerçeği Yeniden Ortaya Çıkarma ve Güveni Yeniden İnşa Etme."

Bugüne kadar düzenlenen forumlarda 81 ülkeden yaklaşık 600 gazeteci, medya yöneticisi ve uzman Şuşa'da bir araya geldi. Bu yılki organizasyonda ise küresel güven krizinin aşılmasında medyanın üstlenebileceği rol, yapay zekanın haberciliğe etkileri ve doğru bilginin korunmasına yönelik uluslararası iş birliği modelleri uluslararası uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Forumun en dikkat çeken bölümlerinden birinin ise üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Program kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev'in katılımcılara hitap etmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA