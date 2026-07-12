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Kayseri'de kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu ağabey hayatını kaybetti

Kayseri'de kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu ağabey hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kardeşiyle tartışan ağabey, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli kardeş gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ağabey hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi üzerinde 2 katlı evin bahçesinde Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ü., pompalı tüfekle ağabeyi Oğuz Ü.'yü vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Oğuz Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ü., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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