31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'ne Görkemli Kapanış

Türkiye'nin ilk çevre temalı festivali 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, dopdolu bir programla son buldu.

Bandırma Belediyesi ev sahipliğinde 31'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, Bandırmalıları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturdu.

Festivalin kapanış günü de yine kültür ve sanatla dopdolu bir programla geçti.

ÇOCUK TİYATROSU

Bandırmalı çocuklar, "Robin Hood-Kralın Dönüşü" oyunuyla büyülü bir yolculuğa çıktı. Çocuklar oyunu büyük bir heyecanla, gözlerini kırpmadan takip etti. Belediye Meclis Üyesi Sayın Aydın Yağar, oyunda sahne alan sanatçılara plaket takdim etti.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇOCUK ATÖLYESİ

Geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı kuş yuvası, ağaçlara kuş süsü ve kuş yemliği atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerde çocuklara doğa bilinci aşılandı ve çocuklar atık madde kullanımıyla ilgili bilinçlendirildi.

'TARAMA UCU' SÖYLEŞİSİ

Bandırmalı yazar ve çizerler, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Bandırmalılar ile bir araya geldi. "Tarama Ucu" ekibine plaketlerini Belediye Meclis Üyesi Festival Genel Sekreteri Sayın Nüvit Erten takdim etti.

TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA İKLİM KRİZİ PANELİ

Türkiye'de ve Dünya'da İklim Krizi Paneli'nde TBMM Çevre Komisyon Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan ve TBMM Çevre Komisyon Üyesi İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hasan Sıdalı, Barış Manço Kültür Merkezi'nde katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı.

Panele, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Selim Panç, İYİ Parti İlçe Başkanı Necmi Sert, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

HAKAN ALTUN KONSERİ

Festival, Hakan Altun konseri ile son buldu. Konserde Bandırmalılar, Altun'un seslendirdiği bütün şarkılara eşlik etti. Bandırmalılar'ın coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'ndan ilçeye yayıldı.

ANKA / Yerel