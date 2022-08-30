30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı. Etkinlik çerçevesinde ünlü müzik grubu Kolpa sahne aldı.

Sultangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında etkinlik organize etti. Etkinlik çerçevesinde ünlü müzik grubu Kolpa, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda konser verdi. Vatandaşlar sevilen grup Kolpa'nın seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla unutulmaz bir akşam yaşadı. Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Dursun, "Sultangazi'de çok güzel bir bahar akşamındayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetimizi Türkiye olarak iletiyoruz. Biz de bugün güzel bir konserle bir aylık festivale başlıyoruz. 'Genç O Festival' adını dedik. Festivalin startını bugün konserimizle veriyoruz. 3 konserimiz daha olacak. Emre Aydın, Ceza ve Haluk Levent gelecek. 4 konser birlikte yapmış olacağız. Gençlerle birlikte harika bir ay geçireceğiz. Sultangazi dışından da buraya kadar gelenleri görüyorum. Sultangazi'ye herkesi bekliyoruz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili duygularını ifade eden Cahit Yılmaz adlı vatandaş, "Gençler ve bizler açısından gurur verici bir olay. Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Milli bayramların unutturulmaması gerek, ulu önder Atatürk'ümüzün, bu vatanı ne şartlar altında bize bıraktığını unutmamamız gerekiyor. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Atatürk'e minnettar olduğunu belirten Tunay Duru adlı vatandaş ise, "Belediyemize, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerin ve Sultangazi'nin kalkınması için bize emek verildiği için çok teşekkürler. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bize Cumhuriyet'i sağladığı için minnettarız. O ve ordusu sayesinde bugünlerde var olduk. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu. - İSTANBUL