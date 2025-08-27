30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Genel Prova Yapılacak
Samsun'un İlkadım ilçesinde 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin genel provası gerçekleştirilecek. Provanın yapılacağı Fuar Caddesi'nin, Gar Kavşağı ile İtfaiye Kavşağı arasında kalan kısmı, saat 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel