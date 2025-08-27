30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Genel Prova Yapılacak

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında genel prova düzenlenecek. Prova nedeniyle Fuar Caddesi'nin bir bölümü saat 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'un İlkadım ilçesinde genel prova yapılacak. Prova nedeniyle Fuar Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatılacak.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin genel provası gerçekleştirilecek. Provanın yapılacağı Fuar Caddesi'nin, Gar Kavşağı ile İtfaiye Kavşağı arasında kalan kısmı, saat 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
