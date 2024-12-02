3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Rektör Çolak'tan Mesaj

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme ulaştırmada kaydedilen mesafe, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Empati, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile engelli bireylerin yalnız olmadıklarını gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Çolak, bu durumun öneminden bahsetti. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajını tamamı ise şöyle;

"Engelli vatandaşlara sağlanan imkanlar ve engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme ulaştırmada kaydedilen mesafe, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesidir. Bu bakımdan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür.

Fiziksel ya da zihinsel engele sahip insanlarımızın hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını rahatça gidermelerini sağlamak, devletimiz ve toplumumuzun önemli bir sorumluluğudur. Bakım, iyileştirme ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymakta olan engelli vatandaşlarımız için bu hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi ve çevre şartlarının olumlu yönde değiştirilmesi, hem engelli insanlarımız hem de aileleri için çok önemlidir.

Doğuştan olduğu kadar yaşamın ilerleyen evrelerinde de oluşabilecek engelliliğin her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabileceğini unutmamalıyız. Empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve engelli insanlarımıza yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın arttığı ve engellilerimizin tüm sorunlarının çözüme kavuştuğu günleri görmek dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR