3 Aralık Dünya Engelliler Günü Aydın'da Coşkuyla Kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler günü Aydın'da çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın'da bir hayırseverin Beyaz Derneği aracı ile bağışladığı akülü sandalye Yılmazköy'de ikamet eden Arda Tosun'a teslim edildi.

Aydın'da faaliyetlerini sürdüren Beyazay Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları çerçevesinde Umurlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Arda Tosun ve ilesi ile buluştu. Arda'nın gününü kutlayan Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli tarafından ardaya akülü sandalyesi hediye edildi. Duygusal anların da yaşandığı törende akülü sandalyesine kavuşan Arda Tosun, herkese teşekkür etti.

Beyazay Derneği olarak yılın bir günü değil her günü dezavantajlı bireylerin yanında olma gayreti içinde olduklarını belirten Dernek Başkanı Demet Pilevneli, "Beyazay iyilik hareketidir, vesile olan kocaman yürekli gönüllülerimize tüm engellilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN