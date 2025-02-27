28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı

28 Şubat sürecinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğretim görevlisi olan Bünyamin Nami Tonka, o dönemde ceberut bir baskı yaşadıklarını belirterek, "Ben bu baskıyı yaşadım. 28 Şubat'ın mağdurları muhafazakar, milliyetçi akademik personeller oldu ama bunun yanında FETÖ'cü diye varsaydığımız Amerika'nın Türkiye'deki aparatlarının hiçbir tanesinin burnu bile kanamadı. Bunun bir Amerikan operasyonu olduğunu da görmüş oluyoruz ki, zaman içinde bunu 15 Temmuz döneminde de zaten yaşamış olduk. Biz kapının önüne koyulduk. Yani devletimizi, milletimizi, milletimizin inançlarını seven insanlar kapının önüne konmuş oldu" dedi.

28 Şubat sürecinde ÇOMÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olarak görev yapan Bünyamin Nami Tonka, 1998 yılında sınıfında başörtülü öğrencilerin bulunması sebebiyle birçok kez soruşturmadan geçti. 1998'de eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta basın mensupları ÇOMÜ Rektörlüğü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bir sınıftan da görüntü almak isteyen basın mensupları, Bünyamin Nami Tonka'nın dersine girerek çekimler yaptı. Görüntülerde birçok başörtülü kız öğrencinin görülmesi üzerine rektörlük tarafından Tonka hakkında arka arkaya soruşturmalar açıldı. Kısa süre sonra üniversite ile ilişiği kesilen Tonka, bir süre Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmak zorunda kaldı.

Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli dönemler olduğunu belirten Bünyamin Nami Tonka, "Bunlardan bir tanesi 27 Mayıs 1960 ihtilali, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi ve hemen akabinde de oligarşik bir yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde, kamu, kurum ve kuruluşları içerisinde bir etki yapmak ve kendi bakış tarzlarına göre Türkiye'yi dizayn etme projesiydi. Bu projenin arkasında kuvvetle muhtemel Amerika vardı o dönemde de ve o dönemde bilhassa üniversitelerde başı bağlı olan öğrencilerin üniversiteye girmesine yönelik büyük bir baskı vardı. Ben hür düşünceli bir fert olduğum içinde Türk kadınının, Türk kızının alacağı eğitimin çok önemli olduğunu, geleceğin annelerinin çok kaliteli olmalarını istediğim için de kızlarımızın başörtüsü bağlı olmuş veya kılık kıyafeti farklı olmuş, bunların hiçbir tanesini gündeme almaksızın bütün öğrencilerimi sınıfa aldım, onlarla normal derslerimi yaptım. Tabi o dönem de rektörler değiştirildi. Büyük bir baskı vardı akademik personel üzerine, ben ama bunların hiçbir tanesini değerlendirmedim. Ne biliyorsam onu yaptım. Şimdi günümüze geldiğimiz zamanda benim yaptığımın doğru, onların yanlış olduğunu da görüyorum. Bu dönem içerisinde üniversitemizin açılış döneminde yine basın mensupları rektöre gidiyorlar ne diyorsunuz, onunla konuşuyorlar, arkasından da diyorlar bir sınıfta öğrencilerden de görüntü alalım diyorlar. Fen Edebiyat Fakültesine geldiler, tabi senenin ilk günü, ilk dersi kim yapabilir, bir tek benim olduğum ders yapılıyordur mutlaka diye ben de hakikaten ders yapıyorum ve kapı açıldı kameralarla herkes içeriye girdi ve görüntü aldılar. Görüntüde en arkada başörtülü öğrencilerin hepsi oturuyor ve başörtüler açılmış değil. Bunun üzerine bu yayınlanınca da, arkasından Rektörlük birçok soruşturma açtı. Bu soruşturmaların sonucunda işte ihtar, kınama gibi cezaları veriyorlar ki itiraz etmeyelim diye ve arkasından soruşturma bir tane de arkasından eften püften soruşturmalar geçiriyoruz. Sonunda akademik personelin görev sürelerini iki yıl, üç yıl uzatma ile ilgili uygulamalar var. Benim görev süremi uzatma dönemi geldiği zaman kanun diyor ki, iki yıl en az, en fazla üç yıl uzatılır diyor. O dönemin rektörü önce 45 gün, ben itiraz ettim. Sonra üç ay, son kez olmak üzere beş ay görev süremi uzattı ve akabinde de bizi kapının önüne koymuş oldular" dedi.

28 Şubat döneminde ceberut bir baskı yaşadıklarını belirten Bünyamin Nami Tonka, "Ben bu baskıyı yaşadım ve bizim Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden de o dönem de 180 kadar akademik personel görevlerinden uzaklaştırıldı, mobbing uygulandı ve bunların yerine de çok daha, bilimsel altyapıları tartışılır birçok insanlar getirilmiş oldu ve farklı bir kadrolaşmayla ilgili uygulama yapıldı. Bu uygulamanın sonucunda Türkiye malum yere doğru gitmeye başladı. 28 Şubat'ın mağdurları muhafazakar, milliyetçi, akademik personeller oldu ama bunun yanında FETÖ'cü diye varsaydığımız Amerika'nın Türkiye'deki aparatlarının hiçbir tanesinin burnu bile kanamadı. Bunun bir Amerikan operasyonu olduğunu da görmüş oluyoruz ki, zaman içinde bunu 15 Temmuz döneminde de zaten yaşamış olduk. Biz kapının önüne koyulduk. Yani devletimizi, milletimizi, milletimizin inançlarını seven insanlar kapının önüne konmuş oldu. Tabii çok mağdur olduk ve siz normalde hayatınızı devam ettiriyorsunuz ve ceberut bir baskı sizi kapının önüne koyuyor. Bu insan beyninde ve insanlık kişiliklerinde travmalar yaşatıyor ve biz bu travmaları yaşadık. Aradan zaman geçti, Türkiye daha normalleşir bir hale geldi, biz hep bekledik, 28 Şubat döneminde mağdur olanların da mağduriyetlerini giderecek olan kanun çıksın ve biz tekrar akademik personel olarak görevimizi dönelim ve kaldığımız yerden devam edelim ve biz akademik yükselmeler de atıldığımızdan dolayı bir yere gelme durumumuz olmadı. Bu konuda hala çözüm yolları olabilir ama aradan da çok yıllar geçti. Ama buradan yani mağdur olduk deyip bir yerlere gelenlerin, biz gerçek mağdurlarla ilgili hiçbir karar vermemiş olması da düşündürücüdür. Ben yine de bu ülkeyi, bu vatanı, bu toprakların insanlarını hiçbir ayrım yapmaksızın hepsini seviyorum, hepsini kucaklıyorum. Biz bir dönemi yaşadık, mağdur olduk, acılar çektik, hafakanlar bastı. Ama bunun yanında yine de bu topraklarda yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye iyi yerlere gidecek diye düşünüyorum. İnşallah zaman içinde bir daha hiç mağduriyetin yaşanmadığı bir ülke konumuna geliriz diye de düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE