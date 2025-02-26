Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

28 Şubat Mağdurlarının Hakları İçin Komisyon Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilcisi Hüseyin Efe, 28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen mağduriyetlerin giderilmediğini belirterek, geçmişe dönük özlük haklarının iade edilmesi için komisyon kurulmasını istedi.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilcisi Hüseyin Efe, 28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen yaşanan mağduriyetlerin ve geçmişe dönük hakların iadesi olmadığını söyleyerek, "Çıkarılacak yasalarla 28 Şubat mağdurlarının geçmişe dönük özlük hakları eksiksiz iade edilmelidir" dedi.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilcisi Hüseyin Efe, 28 Şubat'ın tarihin kara lekesi olduğunu kaydederek, "28 Şubat darbesinin ve zulüm yıllarının üzerinden tam 28 yıl geçti. 28 Şubat tarihin kara lekesidir. 28 Şubat zalimce uygulamaların yapıldığı ve gencecik insanların cezalandırıldığı, küresel vesayet odaklarının ve cuntanın kirli bir oyunudur. Bu zulüm yıllarında binlerce öğrencimiz okullarından ve üniversitelerinden binlerce kamu görevlimiz, görevlerinden ve işyerlerinden ve binlerce askerimiz, komutanımız kışlalarından edildiler. Bu güzel insanlar amirleri tarafından sözlü olarak dahi uyarılmayan ve aynı zamanda dosyaları taltif belgeleriyle dolu fedakar insanlardı. Bu güzel insanların bir tek suçu inançları gereği başlarını örtmeleriydi. Özellikle askerlerimiz açısından da inançları gereği eşlerinin başörtülü olmaları ve namaz kılmalarıydı" dedi.

28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen mağduriyetlerin ve özellikle geçmişe dönük hakların iadesi olmadığını kaydeden Efe, şunları kaydetti:

"Bizler 28 Şubat Gönüllüleri Platformu olarak Cumhurbaşkanımızın 28 Şubat Komisyonu kurulması talimatını vermesini talep ediyoruz. Tıpkı 1960 darbe mağdurları için kurulan komisyon gibi terör mağdurları için kurulan komisyon gibi ve tıpkı FETÖ darbe girişimi sonucunda görevine son verilen memurlar için kurulan OHAL komisyonu gibi bir komisyonun 28 Şubat mağdurları içinde kurulmasını talep ediyoruz. Bu komisyon marifetiyle öncelikle mağdurlar tespit edilmeli, mağduriyetler tespit edilmeli ve çıkarılacak yasalarla 28 Şubat mağdurlarının geçmişe dönük özlük hakları eksiksiz iade edilmelidir. Eksiksiz teslim edilmelidir. Bizler 28 Şubat Gönüllüleri Platformu olarak 1960 darbe mağdurlarına, terör mağdurlarına ve FETÖ darbe girişimi sonucunda görevine son verilerek görevden alınan memurlar için sunulan komisyon imkanını 28 Şubat mağdurlarının da sunulmasını istiyoruz. 28 Şubat mağdurlarının da bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Zira unutulmamalıdır ki, suçluların cezalandırılmadığı, mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmediği her darbe yeni bir darbeye zemin hazırlayacaktır."

"Zalimlerin yaptığı bu zulümleri tarihin çöplüğüne atmamız gerekiyor"

O süreçte gencecik insanların mağdur edildiğinin altını çizen Efe, "O insanlar ikna odaları ile sindirildiler, ikna odaları ile susturuldular ve görevlerinden edildiler. O dönemde yüzlerce kardeşimiz başörtülüyken açılan yersiz soruşturmalar ile mağdur edildi. Eşimin de görev yaptığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eşim ve arkadaşları 9 kişiyle görevden ihraç edildiler. O günlerin bir daha yaşanmamasını, o zalim yılların bir daha geri gelmemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. 28 Şubat'ın o zalimce uygulamalarının izlerini kurulacak komisyonla tamamen silmek ve o zalimlerin yaptığı bu zulümleri tarihin çöplüğüne atmamız gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
img

Beren Saat'in 41. yaş için Kenan Doğulu'dan romantik kutlama
img

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.