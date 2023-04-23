23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da törenlerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Cafri'ye devretti. Cafri, ilk talimat olarak, okullarının bahçesindeki oyun alanının üzerinin kapatılmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da törenlerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Cafri'ye devretti. Cafri, ilk talimat olarak, okullarının bahçesindeki oyun alanının üzerinin kapatılmasını istedi.

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolünün katıldığı törene Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Törende çocuklarla zaman geçiren ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Başkan Zeydan Karalar, daha sonra makamına geçerek, ülke genelinde gelenekselleştiği üzere, başkanlık koltuğunu, Cebesoy İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Cafri'ye teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kahya Demirhan'ın da katıldığı devir teslimde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koltuğuna oturan Mehmet Cafri, çeşitli talimatlar verdi.

Mehmet Cafri, ilk talimat olarak, okullarının bahçesindeki oyun alanının üzerinin kapatılmasını istedi. Daha sonra da kentteki Lunapark ve parklarla ilgili talimatlar verdi.