220 aydır devam eden mevlit

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 220'ncisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak 4. ay şehitleri Muhittin Yılmaz, Hamdi Özüpek, Oğuz Erduran, Ahmet Karal, Muhammet Emin Erel, Nevzat Gündoğdu, Zikri Özdamar, Osman Karaca, Ramazan Arslan ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Ayrıca programda bayramlaşma töreni düzenlendi.

Program hakkında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu güzel beraberliğimize vesile olan, emeği geçen ve programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizler böyle birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle hiç kimse bize bir şey yapamaz ve memleketimize zarar veremez. Şehit ailelerimize, gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Emniyet çalışanlarımıza, ordumuza başarı diliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, kurum ve şube müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel