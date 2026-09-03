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Bayburt'ta 2027 ÇKS Başvuruları Başladı

Bayburt'ta 2027 ÇKS Başvuruları Başladı
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Bayburt'ta 2027 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül itibarıyla başladı. Çiftçiler, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Ziraat Odaları veya e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecek. Başvuruda arazi ve ürün bilgilerinin beyan edilmesi gerekiyor; kiralık araziler için ilgili belgelerin sunulması zorunlu. Yetkililer, sorun yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmamasını öneriyor.

Bayburt'ta 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başladı. Çiftçiler, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Ziraat Odaları ile e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecek.

ÇKS'ye kayıt yaptırmak isteyen çiftçilerin başvuru sırasında arazi ve ürün bilgilerini beyan etmeleri gerekiyor. Kira veya muvafakatname ile kullanılan araziler için ilgili belgelerin de başvuru sırasında sunulması isteniyor.

Çiftçilerin herhangi bir sorun yaşamaması için işlemlerini son tarihe bırakmamaları önem taşıyor.

31 Aralık 2026'da sona erecek başvuru sürecinin ardından 2027 üretim yılına ilişkin ÇKS kayıtları tamamlanmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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